Từ 5-10, admin Facebook để lọt tin giả có thể bị xử lý ra sao?

(GLO)- Từ ngày 5-10-2026, Nghị định số 328/2026/NĐ-CP về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật chính thức có hiệu lực. Theo quy định mới, tin giả có thể bị kiểm chứng, gắn nhãn, cảnh báo, ngăn chặn, gỡ bỏ; cá nhân, tổ chức liên quan cũng có thể được xác minh.

Theo Nghị định, tin giả, tin sai sự thật là thông tin không có thật hoặc có một phần sự thật, xâm hại đến an ninh, uy tín, hình ảnh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Các loại thông tin được xác định gồm thông tin giả, thông tin sai sự thật, thông tin sai lệch, thông tin giả mạo, thông tin bịa đặt, thông tin vu khống và thông tin xuyên tạc.

Người chia sẻ, bình luận tin giả cũng có thể được xác minh

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định số 328/2026/NĐ-CP là quy định cụ thể quy trình xử lý tin giả, tin sai sự thật. Thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật có thể được phát hiện từ phản ánh, tố giác của cá nhân, cơ quan, tổ chức hoặc thông qua hoạt động giám sát, rà soát, kiểm soát thông tin của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Theo quy định mới, tin giả có thể bị kiểm chứng, gắn nhãn, cảnh báo, ngăn chặn, gỡ bỏ; cá nhân, tổ chức liên quan cũng có thể được xác minh. Ảnh minh họa: AI

Sau khi phát hiện, cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm chứng, xác minh để làm rõ tính chính xác của thông tin. Quá trình này có thể xác định nguồn phát tán và danh tính cá nhân, tổ chức phát ngôn, làm, lưu trữ, tàng trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán, chia sẻ hoặc bình luận tin giả, tin sai sự thật.

Do đó, trên các nhóm, trang Facebook, việc xác minh không chỉ dừng lại ở người tạo ra thông tin ban đầu mà có thể liên quan đến những người tiếp tục đăng tải, phát tán, chia sẻ hoặc bình luận thông tin đó.

Trường hợp qua kiểm chứng, xác minh phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, thông tin, tài liệu liên quan sẽ được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để xử lý theo quy định.

Tin giả có thể bị gắn nhãn cảnh báo

Sau khi kiểm chứng và xác định là tin giả, tin sai sự thật, cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định.

Một trong số đó là gắn nhãn để cảnh báo người sử dụng. Việc gắn nhãn có thể được thực hiện bằng cách đánh dấu, hiển thị cảnh báo thông qua ký hiệu, biểu tượng hoặc dòng chữ nhận diện tin giả, tin sai sự thật.

Tin giả, tin sai sự thật sau khi được xác thực còn có thể được công bố, cảnh báo. Tùy tính chất, mức độ, phạm vi ảnh hưởng, cơ quan có thẩm quyền lựa chọn hình thức công bố, cảnh báo phù hợp để hạn chế tác động và khả năng tiếp tục lan truyền của thông tin.

Đáng chú ý, nội dung công bố, cảnh báo có thể bao gồm thông tin về tin giả, tin sai sự thật; kết quả kiểm chứng, xác minh và những thông tin liên quan theo quy định của pháp luật.

Có thể yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ tin giả

Nghị định số 328/2026/NĐ-CP cũng đặt ra trách nhiệm đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông, mạng xã hội và thông tin xuyên biên giới. Các đơn vị này phải thiết lập kênh liên lạc, đầu mối phối hợp trực tuyến 24/7 với cơ quan chức năng để tiếp nhận, xử lý yêu cầu phục vụ công tác phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Trong đó, có việc phối hợp thực hiện yêu cầu gắn nhãn, công bố, cảnh báo, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin sau khi được xác thực là tin giả, tin sai sự thật theo quy định.

Đối với người quản lý fanpage, nhóm Facebook, điều cần lưu ý là Nghị định số 328/2026/NĐ-CP không quy định 1 mức phạt tiền riêng với tên hành vi “admin để lọt tin giả”.

Tuy nhiên, khi thông tin trên mạng xã hội được xác định là tin giả, tin sai sự thật, cơ chế kiểm chứng, xác minh và xử lý sẽ được thực hiện.

Những cá nhân, tổ chức có hành vi đăng tải, phát tán, chia sẻ hoặc bình luận đều có thể nằm trong phạm vi xác minh.

Cá nhân, tổ chức có trách nhiệm gì?

Theo Nghị định số 328/2026/NĐ-CP, cá nhân, tổ chức phải tuân thủ quy định pháp luật về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật. Khi có yêu cầu, cá nhân, tổ chức có trách nhiệm phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin với đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Cá nhân, tổ chức cũng thực hiện quyền, nghĩa vụ phản ánh, tố giác hành vi, thông tin giả, sai sự thật với cơ quan có thẩm quyền; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với nội dung thông tin do mình cung cấp.