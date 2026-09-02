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Khách gửi ảnh chuyển khoản thành công, vì sao người bán chưa nên giao hàng?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Bộ Công an, Lao Động)

(GLO)- Chỉ một tấm ảnh chụp màn hình với dòng chữ “giao dịch thành công” cũng có thể khiến người bán mất hàng nếu vội tin và giao hàng trước khi kiểm tra tài khoản.

Thủ đoạn giả mạo biên lai chuyển khoản không mới nhưng vẫn được các đối tượng sử dụng để lừa đảo, đặc biệt trong mua bán hàng hóa qua mạng.

Theo cảnh báo của cơ quan Công an, kẻ gian có thể sử dụng phần mềm hoặc website để tạo hình ảnh giao dịch có giao diện gần giống thông báo của ngân hàng, sau đó gửi cho người bán nhằm chứng minh đã thanh toán.

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Cơ quan công an khuyến cáo người dân về hình thức lừa đảo làm giả bill thanh toán thành công. Ảnh: QĐ/Báo Thanh Tra

Điểm nguy hiểm là hình ảnh chuyển khoản chỉ thể hiện thông tin do người gửi cung cấp, không chứng minh tiền đã thực sự vào tài khoản của người nhận. Thực tế, đã có trường hợp người bán nhìn thấy ảnh chuyển khoản thành công, tin tưởng giao hàng, nhưng sau đó kiểm tra mới phát hiện tài khoản không nhận được tiền.

Các đối tượng có thể tạo hoặc chỉnh sửa biên lai điện tử với những thông tin như tên người chuyển, người nhận, số tiền, thời gian và nội dung giao dịch. Một số hình ảnh được làm khá tinh vi, khiến người bán nếu chỉ nhìn qua rất khó nhận biết thật, giả.

Thậm chí, thủ đoạn không nhất thiết chỉ dừng ở một tấm ảnh. Người bán có thể được gửi tin nhắn hoặc thông báo giả với nội dung tương tự thông báo của ngân hàng, tạo cảm giác giao dịch đã hoàn tất. Cơ quan chức năng vì vậy khuyến cáo không lấy ảnh chụp màn hình hay thông báo do người mua cung cấp làm căn cứ duy nhất để giao tài sản.

Người bán nên:

  • Tự kiểm tra số dư và biến động tài khoản trên ứng dụng ngân hàng của mình.
  • Đối chiếu số tiền thực nhận với giá trị đơn hàng.
  • Không chỉ dựa vào ảnh chụp màn hình, video màn hình hoặc tin nhắn do người mua gửi.
  • Nếu tiền chưa vào tài khoản, chưa giao hàng, chưa bàn giao tài sản, dù người mua thúc giục hoặc khẳng định giao dịch đã thành công.
  • Với giao dịch có giá trị lớn, nên kiểm tra trực tiếp thông tin giao dịch và liên hệ ngân hàng khi cần thiết.

Công an cũng khuyến cáo người bán nên chờ thông báo nhận tiền từ chính tài khoản của mình thay vì chỉ tin vào hình ảnh giao diện chuyển tiền thành công.

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