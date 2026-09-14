Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh báo của Công an tỉnh Ninh Bình, các đối tượng lừa đảo thường đưa ra nhiều lý do như “cần định danh sổ đỏ trên hệ thống dữ liệu quốc gia”, “cập nhật thông tin chủ sử dụng đất”, “xác thực căn cước với thông tin đất đai” hoặc thông báo sổ đỏ chưa được đồng bộ lên hệ thống. Một số trường hợp còn bị thúc ép phải thực hiện ngay, nếu không có thể ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất.

VNeID không gửi đường link yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân hoặc dữ liệu đất đai qua tin nhắn, Zalo hay Facebook. Ảnh internet

Để tạo lòng tin, đối tượng nắm trước một số thông tin của nạn nhân như họ tên, số điện thoại, địa chỉ hoặc thông tin liên quan đến thửa đất. Sau đó, chúng yêu cầu người dân cung cấp thêm dữ liệu, gửi hình ảnh căn cước công dân, sổ đỏ, sổ hồng hoặc thực hiện các thao tác theo hướng dẫn.

Một thủ đoạn khác là gửi đường link, mã QR hoặc yêu cầu cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc với lý do hỗ trợ “định danh”, “xác thực sổ đỏ” hay “tích hợp thông tin đất đai” trên VNeID. Khi người dân làm theo, các đối tượng có thể tìm cách thu thập thông tin cá nhân, thông tin tài khoản hoặc mã xác thực để phục vụ việc chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã cảnh báo về thủ đoạn giả danh cán bộ hướng dẫn cập nhật sổ đỏ trên VNeID, trong đó đối tượng yêu cầu truy cập đường link lạ, quét mã QR hoặc tải ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần lưu ý rằng VNeID không gửi đường link yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân hoặc dữ liệu đất đai qua tin nhắn, Zalo hay Facebook. Người dân không cung cấp số căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP cho người khác qua điện thoại hay mạng xã hội; đồng thời không truy cập các đường link lạ và không cài đặt ứng dụng từ nguồn không chính thống.

Cơ quan công an khuyến cáo: Khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn tự xưng là cán bộ địa chính, công an hoặc cơ quan nhà nước đề nghị cập nhật, xác thực thông tin đất đai, người dân cần bình tĩnh kiểm tra lại thông tin qua cơ quan có thẩm quyền và các kênh chính thức.

Đặc biệt, không cung cấp ảnh sổ đỏ, sổ hồng, giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP; không bấm vào đường link lạ, quét mã QR hoặc cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người không xác định rõ danh tính.