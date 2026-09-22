Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

(GLO)- Càng gần Tết Trung thu, sức mua bánh nướng, bánh dẻo và các loại thực phẩm phục vụ lễ hội càng tăng. Đây cũng là thời điểm hàng nhập lậu, bánh không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm có nguy cơ len lỏi vào thị trường, đặc biệt qua mạng xã hội và các kênh bán hàng trực tuyến.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu, tập trung vào bánh Trung thu, bánh kẹo và những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng tăng cao.

Đến thời điểm chỉ còn ít ngày trước Trung thu, lực lượng Quản lý thị trường tại nhiều địa phương cũng đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường. Tại Hà Nội, hoạt động kiểm tra tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, nguyên liệu làm bánh, phụ gia thực phẩm và bao bì tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm. Nội dung kiểm tra gồm hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ, hồ sơ công bố, chất lượng sản phẩm và việc niêm yết giá.

Người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ các thông tin về bánh trung thu trước khi mua. Ảnh minh họa: Mai Khôi/Hà Nội Mới

Cơ quan quản lý và báo chí gần đây cảnh báo về các loại bánh được quảng cáo là “gia truyền”, “nhà làm” nhưng thiếu thông tin cần thiết. Một số sản phẩm được gọi là bánh “3 không”: không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có hạn sử dụng. Những sản phẩm này xuất hiện cả trên mạng xã hội, khiến người mua khó kiểm chứng nguồn gốc và điều kiện sản xuất, bảo quản.

Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng quốc gia cũng ghi nhận nguy cơ hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc gia tăng khi thị trường bánh Trung thu bước vào cao điểm. Trong đợt kiểm tra đầu tháng 9 tại Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện 1.400 sản phẩm bánh ngọt không có căn cứ xác định nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ; tại một cơ sở khác phát hiện 520 chiếc bánh nướng “MOON CAKE” do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tại Quảng Ninh, lực lượng Quản lý thị trường cũng liên tiếp phát hiện 3.384 bánh Trung thu nhập lậu trong hai ngày 5 và 7-9. Số hàng có xuất xứ Trung Quốc, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Theo cơ quan quản lý, rủi ro với bánh Trung thu không rõ nguồn gốc không chỉ nằm ở xuất xứ. Khi thiếu thông tin về nhà sản xuất, thành phần, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản, người tiêu dùng cũng khó đánh giá chất lượng và mức độ an toàn của sản phẩm.

Bánh nướng và bánh dẻo hiện có các tiêu chuẩn quốc gia chuyên biệt là TCVN 12940:2020 và TCVN 12941:2020, quy định một số yêu cầu về nguyên liệu, đặc tính cảm quan, chỉ tiêu lý - hóa và vi sinh vật đối với sản phẩm.

Vì vậy, khi mua bánh Trung thu, người tiêu dùng nên ưu tiên sản phẩm có nhãn hàng hóa đầy đủ, tên và địa chỉ cơ sở sản xuất, thành phần, ngày sản xuất, hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản; không nên mua những sản phẩm không có thông tin rõ ràng hoặc được bán với mức giá bất thường.

Trong những ngày cao điểm trước Trung thu, các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và thực phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông trên thị trường.