Cảnh giác thông tin giả mạo về học bổng, du học và tuyển sinh

(GLO)- Nhiều trường đại học cảnh báo thí sinh, sinh viên và phụ huynh về các thông tin giả mạo liên quan đến học bổng, du học, trúng tuyển, xác nhận nhập học và các khoản phí trong thời điểm đầu năm học mới.

Theo cảnh báo của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), 1 văn bản giả mạo đã sử dụng tên, thông tin, logo, con dấu và chữ ký của nhà trường, trong đó đưa thông tin cụ thể về sinh viên, ngành học, thời gian, địa điểm và mức học bổng. Nhà trường khuyến cáo sinh viên kiểm tra kỹ nguồn gửi, thể thức và nội dung thông báo; khi nghi ngờ cần liên hệ trực tiếp với trường để xác minh.

Thông tin cảnh báo của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) phát đi ngày 9-8. Ảnh: HTO

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh cũng cảnh báo nguy cơ giả mạo giấy báo trúng tuyển, gửi link yêu cầu xác nhận nhập học, cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền, đóng các khoản phí.

Trường Đại học Đồng Tháp cũng cảnh báo tân sinh viên khóa 2026 về những thông báo "nhận học bổng", "được chọn du học" giả mạo. Trường nhắc sinh viên không chuyển tiền chỉ vì một email yêu cầu đóng phí để nhận học bổng, được du học hoặc giữ suất, không cung cấp mật khẩu, mã xác thực và giấy tờ tùy thân cho địa chỉ không rõ nguồn gốc.

Trong khi đó, Học viện Hàng không Việt Nam cũng cảnh báo 1 văn bản đang lan truyền về chương trình du học trao đổi sinh viên quốc tế tại Mỹ cho tân sinh viên khóa 2026.

Học viện khẳng định không ban hành thông báo này và cho biết kẻ gian đang lợi dụng danh nghĩa trường để chiếm đoạt tài sản. Nhà trường khuyến cáo sinh viên không chuyển tiền, đặt cọc hoặc thanh toán khoản phí nào theo yêu cầu trong văn bản.

Các trường lưu ý thí sinh, phụ huynh không nên chỉ dựa vào logo, con dấu, chữ ký, số văn bản hoặc tên trường để xác định tính chính xác của thông báo.

Khi nhận thông tin liên quan đến tuyển sinh, trúng tuyển, học bổng, du học hoặc các khoản thu, cần kiểm tra trên website, fanpage và các kênh chính thức của trường; không truy cập đường link lạ, không cung cấp căn cước công dân, hộ chiếu, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP khi chưa xác minh rõ nguồn gửi.

Đối với các thông tin về học bổng, chương trình liên kết, trao đổi sinh viên hoặc du học, các thông tin chính thống sẽ được thông báo qua các kênh chính thức của trường. Nhà trường cũng lưu ý không yêu cầu sinh viên chứng minh tài chính cho trường.

Việc chứng minh tài chính, nếu có, được thực hiện trực tiếp với cơ quan ngoại giao của quốc gia liên quan khi làm thủ tục visa theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.