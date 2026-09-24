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Khai sai thông tin, giao dịch bất động sản có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo An ninh Thủ đô, Vietnamnet)

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trong đó một số hành vi vi phạm của tổ chức có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng.

Theo Nghị định 339/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 26-8-2026, mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản là 1 tỷ đồng. Nghị định đồng thời thay thế Nghị định 16/2022/NĐ-CP.

Theo đó, trong hoạt động kinh doanh bất động sản, tổ chức không công khai, công khai không đầy đủ hoặc công khai không chính xác, không trung thực các thông tin bắt buộc về bất động sản, dự án bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh có thể bị phạt từ 300 triệu đến 400 triệu đồng.

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Khai sai thông tin, giao dịch bất động sản có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng. Ảnh: Phương Vi

Đối với việc thực hiện hợp đồng, Nghị định 339 quy định phạt từ 300 triệu đến 500 triệu đồng đối với chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không tuân thủ quy định về giá bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản, dự án bất động sản trong trường hợp Nhà nước có quy định về giá.

Mức phạt cao hơn, từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng được áp dụng đối với hành vi chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng không bảo đảm các điều kiện theo quy định. Bên vi phạm còn có thể bị buộc hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu không đúng quy định cùng khoản lợi tức phát sinh.

Nghị định cũng quy định mức phạt từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng đối với tổ chức không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác, không đầy đủ số liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định. Đây là quy định liên quan đến việc xây dựng, quản lý hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản.

Theo Nghị định 339, với cùng một hành vi vi phạm hành chính, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt áp dụng đối với tổ chức. Hộ kinh doanh, hộ gia đình và cộng đồng dân cư vi phạm cũng áp dụng mức phạt theo quy định đối với cá nhân.

Nghị định 339/2026/NĐ-CP quy định nhiều nhóm hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, từ điều kiện kinh doanh, công khai thông tin, thanh toán, hợp đồng đến việc cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Việc tăng mức xử phạt nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật trong hoạt động này.

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