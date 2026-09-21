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Lấy ý kiến người dân qua VNeID 3 dự án luật về đất đai, nhà ở và bất động sản

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H.M (theo tienphong, vietnam+, luatvietnam)

(GLO)- Chính phủ giao Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân thông qua hệ thống VNeID đối với 3 dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Nội dung nêu tại Nghị quyết 278/NQ-CP​ ngày 18-9 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9-2026 và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của Nghị quyết 278/NQ-CP là yêu cầu tổ chức lấy ý kiến nhân dân thông qua hệ thống VNeID đối với 3 dự án luật có phạm vi tác động rộng.

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Lấy ý kiến người dân qua VNeID 3 dự án luật về đất đai, nhà ở và bất động sản. Ảnh: Internet

Cụ thể, theo điểm c mục 1 phần I Nghị quyết 278/NQ-CP, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng được giao khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với:

• Dự án Luật Đất đai (sửa đổi);

• Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi);

• Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Chính phủ yêu cầu việc lấy ý kiến phải được thực hiện kỹ lưỡng, thực chất và hiệu quả. Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của nhân dân và công khai, minh bạch nội dung này.

Theo Nghị quyết, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) phải tiếp tục hoàn thiện các nội dung về giá đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; cơ chế xử lý chênh lệch địa tô, đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng; phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, trục lợi chính sách trong bồi thường, tái định cư; xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài.

Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) tập trung vào thời hạn sử dụng chung cư, hạn chế phân lô, bán nền và phát triển nhà ở cho thuê.

Trong khi đó, dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) hướng đến bảo vệ người mua nhà, kiểm soát huy động vốn và minh bạch hóa thị trường.

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