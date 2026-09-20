TP. Hồ Chí Minh tăng 81 bậc trong bảng xếp hạng thành phố toàn cầu

(GLO)- TP. Hồ Chí Minh đứng thứ 205 trong 1.000 đô thị lớn nhất thế giới theo Global Cities Index 2026 của Oxford Economics, tăng 81 bậc so với năm 2025. Thành phố cũng được đưa vào nhóm “Cities to Watch” của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo Global Cities Index 2026 do Oxford Economics công bố, TP. Hồ Chí Minh đạt 62,6 điểm, xếp thứ 205/1.000 đô thị lớn nhất thế giới, trong khi năm 2025 thành phố đứng thứ 286.

Chỉ số này đánh giá các đô thị trên 5 nhóm tiêu chí gồm kinh tế, nguồn nhân lực, chất lượng sống, môi trường và quản trị.

Kết quả năm 2026 của TP. Hồ Chí Minh lần lượt đạt 58 điểm về kinh tế, 65,7 điểm về nguồn nhân lực, 64,4 điểm về chất lượng sống, 61,7 điểm về môi trường và 49,7 điểm về quản trị.

TP. Hồ Chí Minh tăng 81 bậc, vươn lên hạng 205 thế giới trong bảng xếp hạng thành phố toàn cầu (Global Cities Index 2026). Ảnh: Nhật Thịnh/Thanh Niên

So với bảng xếp hạng năm trước, TP. Hồ Chí Minh có sự thay đổi đáng chú ý ở các nhóm tiêu chí. Theo số liệu được công bố, thứ hạng về quản trị tăng 194 bậc, nguồn nhân lực tăng 106 bậc và kinh tế tăng 69 bậc. Trong khi đó, chất lượng sống giảm 17 bậc và môi trường giảm 100 bậc.

Oxford Economics cũng đưa TP. Hồ Chí Minh vào nhóm “Cities to Watch” của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cùng Kuala Lumpur, Bengaluru, Thâm Quyến và Tashkent.

Trong khu vực Đông Nam Á, TP. Hồ Chí Minh đứng sau Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok và Jakarta. Tại châu Á, thành phố đứng sau Seoul và Thâm Quyến, đồng thời xếp trên Thượng Hải, Delhi và Mumbai trong bảng xếp hạng năm 2026.