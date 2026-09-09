Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Những ngày này, tại công trình kè chống sạt lở sông An Ngãi (tổ dân phố An Ngãi), không khí thi công diễn ra khẩn trương. Trên công trường, máy đào, xe trộn bê tông, xe lu cùng nhiều phương tiện, nhân lực được huy động để đẩy nhanh các phần việc còn lại, phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 9-2026.

Dọc tuyến kè dài gần 500 m, nhiều đoạn bờ sông đã được gia cố bằng kết cấu bê tông, mái kè cơ bản hoàn thiện. Tại một số vị trí, công nhân khẩn trương san lấp, đổ bê tông, gia cố mái kè, hoàn thiện các hạng mục phụ trợ và mặt đường phía trên.

Đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành kè sông An Ngãi (phường An Nhơn Đông) trong tháng 9-2026. Ảnh: V.L

Ông Võ Thế Văn - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dịch vụ công ích và Phát triển quỹ đất phường An Nhơn Đông - cho hay: Công trình kè chống sạt lở sông An Ngãi có tổng vốn đầu tư hơn 8,8 tỷ đồng, giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ khu dân cư, đất đai và hạ tầng ven sông.

Ngoài kè sông An Ngãi, trên địa bàn phường An Nhơn Đông còn 5 công trình kè chống sạt lở tại khu vực sông Cẩm Văn, Gò Chàm và đập Tháp Mão cũng đang được các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc để hoàn thiện. Tổng mức đầu tư của các công trình gần 32 tỷ đồng và dự kiến đều hoàn thành trong tháng 9-2026.

“Việc đồng loạt triển khai và đẩy nhanh tiến độ 6 công trình kè được kỳ vọng tạo nên diện mạo mới cho các khu dân cư ven sông. Những tuyến kè hoàn thành không chỉ góp phần chống sạt lở, bảo vệ an toàn cho người dân mà còn hạn chế nguy cơ dòng chảy gây xói lở bờ sông trong mùa mưa lũ” - ông Văn nhấn mạnh.

Theo ông Mai Xuân Tiến - Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông, một trong những yếu tố quan trọng giúp các công trình kè trên địa bàn có điều kiện đẩy nhanh tiến độ chính là sự đồng thuận của người dân.

Thực tế, hơn 60 hộ dân có đất, tài sản và công trình trên đất bị ảnh hưởng bởi các dự án đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Đây là điều kiện thuận lợi để các nhà thầu tổ chức thi công liên tục, hạn chế phát sinh điểm nghẽn trong quá trình triển khai.

Đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành kè sông An Ngãi (phường An Nhơn Đông) trong tháng 9-2026. Ảnh: V.L

“Việc người dân đồng thuận giao đất, mặt bằng có ý nghĩa rất lớn đối với những dự án xây dựng công trình ven sông. Khi mặt bằng được bàn giao đồng bộ, nhà thầu có thể tổ chức thi công liên tục, đưa máy móc vào công trường thuận lợi, hạn chế tình trạng phải chia nhỏ phạm vi thi công hoặc chờ đợi để giải quyết từng vị trí vướng mắc” - ông Tiến cho biết.

Tại tổ dân phố Cẩm Văn, ông Nguyễn Văn Cư là một trong những hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng để thực hiện công trình kè sông Cẩm Văn - đoạn từ cầu Cẩm Tiên 2 đến giáp kè Chín Cháu.

Gia đình ông Cư có đất, cây cối cùng nhà vệ sinh, nhà tắm bị ảnh hưởng bởi việc giải phóng mặt bằng. Sau khi được Ban điều hành tổ dân phố và các ban, ngành của phường tuyên truyền, giải thích về mục đích, ý nghĩa của dự án, ông Cư nhận thấy những lợi ích thiết thực của công trình nên đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng.

Ông Cư chia sẻ: “Khi kè được xây dựng kiên cố, mỗi khi mùa mưa bão đến sẽ không còn nơm nớp nỗi lo bờ sông bị nước cuốn trôi, sạt lở. Công trình kè còn góp phần mở đường đi rộng rãi, thông thoáng dọc hai bên bờ sông để bà con đi lại thuận tiện”.

Có thể thấy, sự đồng thuận của người dân không chỉ tạo thuận lợi cho thi công mà còn góp phần rút ngắn thời gian thực hiện, sớm đưa công trình vào sử dụng và phát huy hiệu quả đầu tư. Từ tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình đến bàn giao mặt bằng, người dân đã trực tiếp đồng hành cùng chính quyền triển khai các dự án phục vụ cộng đồng.