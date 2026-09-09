Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Môi trường - Đô thị

Nhịp sống Đô thị

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VĂN LỰC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Những ngày này, tại công trình kè chống sạt lở sông An Ngãi (tổ dân phố An Ngãi), không khí thi công diễn ra khẩn trương. Trên công trường, máy đào, xe trộn bê tông, xe lu cùng nhiều phương tiện, nhân lực được huy động để đẩy nhanh các phần việc còn lại, phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 9-2026.

Dọc tuyến kè dài gần 500 m, nhiều đoạn bờ sông đã được gia cố bằng kết cấu bê tông, mái kè cơ bản hoàn thiện. Tại một số vị trí, công nhân khẩn trương san lấp, đổ bê tông, gia cố mái kè, hoàn thiện các hạng mục phụ trợ và mặt đường phía trên.

1.jpg
Đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành kè sông An Ngãi (phường An Nhơn Đông) trong tháng 9-2026. Ảnh: V.L

Ông Võ Thế Văn - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dịch vụ công ích và Phát triển quỹ đất phường An Nhơn Đông - cho hay: Công trình kè chống sạt lở sông An Ngãi có tổng vốn đầu tư hơn 8,8 tỷ đồng, giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ khu dân cư, đất đai và hạ tầng ven sông.

Ngoài kè sông An Ngãi, trên địa bàn phường An Nhơn Đông còn 5 công trình kè chống sạt lở tại khu vực sông Cẩm Văn, Gò Chàm và đập Tháp Mão cũng đang được các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc để hoàn thiện. Tổng mức đầu tư của các công trình gần 32 tỷ đồng và dự kiến đều hoàn thành trong tháng 9-2026.

“Việc đồng loạt triển khai và đẩy nhanh tiến độ 6 công trình kè được kỳ vọng tạo nên diện mạo mới cho các khu dân cư ven sông. Những tuyến kè hoàn thành không chỉ góp phần chống sạt lở, bảo vệ an toàn cho người dân mà còn hạn chế nguy cơ dòng chảy gây xói lở bờ sông trong mùa mưa lũ” - ông Văn nhấn mạnh.

Theo ông Mai Xuân Tiến - Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông, một trong những yếu tố quan trọng giúp các công trình kè trên địa bàn có điều kiện đẩy nhanh tiến độ chính là sự đồng thuận của người dân.

Thực tế, hơn 60 hộ dân có đất, tài sản và công trình trên đất bị ảnh hưởng bởi các dự án đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Đây là điều kiện thuận lợi để các nhà thầu tổ chức thi công liên tục, hạn chế phát sinh điểm nghẽn trong quá trình triển khai.

3-1.jpg
Đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành kè sông An Ngãi (phường An Nhơn Đông) trong tháng 9-2026. Ảnh: V.L

“Việc người dân đồng thuận giao đất, mặt bằng có ý nghĩa rất lớn đối với những dự án xây dựng công trình ven sông. Khi mặt bằng được bàn giao đồng bộ, nhà thầu có thể tổ chức thi công liên tục, đưa máy móc vào công trường thuận lợi, hạn chế tình trạng phải chia nhỏ phạm vi thi công hoặc chờ đợi để giải quyết từng vị trí vướng mắc” - ông Tiến cho biết.

Tại tổ dân phố Cẩm Văn, ông Nguyễn Văn Cư là một trong những hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng để thực hiện công trình kè sông Cẩm Văn - đoạn từ cầu Cẩm Tiên 2 đến giáp kè Chín Cháu.

Gia đình ông Cư có đất, cây cối cùng nhà vệ sinh, nhà tắm bị ảnh hưởng bởi việc giải phóng mặt bằng. Sau khi được Ban điều hành tổ dân phố và các ban, ngành của phường tuyên truyền, giải thích về mục đích, ý nghĩa của dự án, ông Cư nhận thấy những lợi ích thiết thực của công trình nên đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng.

Ông Cư chia sẻ: “Khi kè được xây dựng kiên cố, mỗi khi mùa mưa bão đến sẽ không còn nơm nớp nỗi lo bờ sông bị nước cuốn trôi, sạt lở. Công trình kè còn góp phần mở đường đi rộng rãi, thông thoáng dọc hai bên bờ sông để bà con đi lại thuận tiện”.

Có thể thấy, sự đồng thuận của người dân không chỉ tạo thuận lợi cho thi công mà còn góp phần rút ngắn thời gian thực hiện, sớm đưa công trình vào sử dụng và phát huy hiệu quả đầu tư. Từ tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình đến bàn giao mặt bằng, người dân đã trực tiếp đồng hành cùng chính quyền triển khai các dự án phục vụ cộng đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khổ sở vì đường xuống cấp

Khổ sở vì đường xuống cấp

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân mong các địa phương sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt.

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: Tăng tốc những chặng cuối

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: Tăng tốc những chặng cuối

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị tại công trường, tổ chức các mũi thi công suốt ngày đêm trên tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, phấn đấu đến tháng 10-2026 hoàn thành dự án.

Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội: Siết chặt tiến độ thực hiện

Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội: Siết chặt tiến độ thực hiện

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Trước sự trì trệ kéo dài của Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai đã xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực đầu tư đối với các đơn vị liên quan, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư cam kết đẩy nhanh tiến độ dự án.

Hòa Hội tạo đà thu hút đầu tư

Hòa Hội tạo đà thu hút đầu tư

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Ðể từng bước tạo nền tảng thu hút đầu tư, từ đầu năm 2026 đến nay, xã Hòa Hội (tỉnh Gia Lai) tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình và giải ngân vốn đầu tư công.

Đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5

Thời sự

(GLO)- Khẳng định Dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động đến sự phát triển của cả vùng trong nhiều thập niên tới, đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị xem xét kỹ lưỡng, nhất là về cơ chế, chính sách đặc thù và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Cấp phép thi công nút giao đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong

Cấp phép thi công nút giao đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Giám đốc Ban Quản lý xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Quang Toàn cho biết: Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) vừa cấp giấy phép thi công công trình đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong đấu nối với đường Trường Sơn Đông tại Km280+480 (phải tuyến), xã Kbang.

Phường Quy Nhơn Nam quyết tâm lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường văn minh

Phường Quy Nhơn Nam quyết tâm lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường văn minh

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Từ ngày 5 đến 10-8, UBND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức 4 đợt ra quân tuyên truyền, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên các tuyến đường văn minh, góp phần từng bước đưa các tiêu chí "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn" đi vào thực chất.

Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư: Tăng tốc giải phóng mặt bằng

Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư: Tăng tốc giải phóng mặt bằng

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Nhờ sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm giữa Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai và chính quyền phường Quy Nhơn, công tác kiểm kê, bồi thường, GPMB phục vụ Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư đang chuyển động tích cực qua từng ngày.

null