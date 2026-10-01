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Tuyến đường Pleiku – Đak Đoa: Tăng tốc về đích, mở không gian phát triển

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HÀ DUY HÀ DUY
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(GLO)- Dự án tuyến đường từ trung tâm Pleiku đi Ðak Ðoa (tỉnh Gia Lai) đang được các nhà thầu tăng tốc thi công, phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác trong tháng 12-2026.

Cùng với yêu cầu bảo đảm tiến độ, tỉnh đặt vấn đề sớm định hướng không gian phát triển, quản lý quỹ đất và trật tự xây dựng dọc tuyến, nhằm khai thác hiệu quả hạ tầng mới.

Tăng tốc về đích

Tuyến đường từ trung tâm Pleiku đi Đak Đoa dài 6,83 km, điểm đầu giáp đường Ngô Quyền (phường Pleiku), điểm cuối giáp đường Trần Hưng Đạo (xã Đak Đoa), đi qua địa bàn phường Pleiku, phường An Phú và các xã Đak Đoa, Biển Hồ.

Công trình được đầu tư theo tiêu chuẩn đường đô thị, tổng trị giá xây lắp hơn 118,9 tỷ đồng. Đoạn từ Km 0+00 đến Km 5+974,64 có nền đường rộng 12 m; đoạn từ Km 5+974,64 đến Km 6+828,14 có nền đường rộng 17,5 m, gồm dải phân cách đất chờ rộng 6 m và mặt đường bê tông nhựa rộng 10,5 m.

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Tuyến đường từ trung tâm Pleiku đi Đak Đoa đang dần thành hình. Ảnh: Hà Duy

Dự án được triển khai từ tháng 3-2025. Đến nay, toàn bộ mặt bằng dài 6,83 km đã được bàn giao cho các đơn vị thi công.

Ông Đặng Đức Lộc - Trưởng Phòng Quản lý dự án 1 (Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh) cho biết: Giá trị xây lắp hiện đạt khoảng 40%, tương đương 47,6 tỷ đồng. Tiến độ một số gói thầu bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nhất là mưa kéo dài tại khu vực Tây Nguyên.

Hiện các nhà thầu đang đồng loạt triển khai thi công nền đường, hệ thống thoát nước và mặt đường. Đoạn Km 0 - Km 1+518 (địa bàn phường Pleiku) đã thảm bê tông nhựa C19 được khoảng 42%; đoạn Km 4+800 - Km 6+828,14 (địa bàn xã Đak Đoa) đang bám sát kế hoạch. Hai cầu Ia Rơ Mark và Ia Krom trên tuyến thuộc xã Đak Đoa, tiến độ thi công đạt lần lượt 51,7% và 72,2%.

Tại buổi kiểm tra thực tế ngày 19-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, bù khối lượng bị ảnh hưởng do thời tiết. Mục tiêu được xác định rõ là hoàn thành, đưa công trình vào khai thác trong tháng 12-2026.

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Các đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ dự án. Ảnh: Hà Duy

Định hình không gian phát triển

Tuyến đường chưa hoàn thành nhưng yêu cầu về tổ chức không gian phát triển dọc tuyến đã được đặt ra. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế, quỹ đất dọc tuyến còn khá lớn, do đó các sở, ngành và địa phương cần sớm rà soát, nghiên cứu quy hoạch để định hướng phát triển không gian hai bên tuyến đồng bộ với hạ tầng giao thông.

Đáng chú ý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nghiên cứu định hướng sử dụng quỹ đất khu vực đất cao su và vùng dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Công ty CP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, bảo đảm kết nối với quy hoạch khu công nghiệp và các khu chức năng trên địa bàn có tuyến đường đi qua.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường từ trung tâm Pleiku đi Đak Đoa. Ảnh: Hà Duy

Không chỉ tạo thêm hướng kết nối giữa Pleiku và Đak Đoa, tuyến đường còn đi qua khu vực đang được định hướng tổ chức lại không gian đô thị, thương mại, dịch vụ và sản xuất. Theo Quy hoạch chung xã Đak Đoa đến năm 2045, khu vực dọc QL 19 được định hướng ưu tiên phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, hàng hóa và tiêu dùng; đồng thời hình thành các khu chức năng mới gắn với hạ tầng kết nối và liên kết vùng.

Ông Huỳnh Siểm - Chủ tịch UBND xã Đak Đoa - cho biết: Quy hoạch xác định các không gian đô thị công nghiệp xanh, dịch vụ thương mại, logistics và khu công nghiệp, tạo thêm dư địa phát triển sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Trong đó, hơn 259,9 ha được định hướng đô thị công nghiệp xanh, hơn 71,9 ha dịch vụ thương mại và hơn 48 ha logistics.

Những định hướng này cho thấy tuyến đường không chỉ giải quyết nhu cầu kết nối giao thông mà còn đi qua một không gian đang được tổ chức lại về chức năng kinh tế và đô thị. Vì vậy, cùng với việc hoàn thành công trình, yêu cầu đặt ra là phải quản lý chặt quỹ đất, trật tự xây dựng và tổ chức không gian hai bên tuyến, để hạ tầng mới được khai thác đồng bộ, hiệu quả.

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