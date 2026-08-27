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Tạm dừng lưu thông trên đường đèo Bà Nam để thi công dự án

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ĐỨC MINH
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(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc cấm đường để triển khai phá đá, nổ mìn phục vụ thi công dự án tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ.

Theo đó, tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ đang trong quá trình thi công.

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Công trường thi công dự án tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ, đoạn cạnh đèo Bà Nam. Ảnh: Văn Tố

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đã làm việc với các địa phương để thống nhất phương án phân luồng giao thông đoạn đèo Bà Nam (tuyến đường Đèo Nhông - Mỹ Thọ) qua địa phận xã Bình Dương và xã Phù Mỹ Đông để thực hiện công tác phá đá, nổ mìn phục vụ dự án.

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Tạm dừng lưu thông qua đèo Bà Nam từ ngày 7-9-2026. Ảnh: Văn Tố

Để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện trong suốt quá trình triển khai thi công phá đá, nổ mìn, Ban Quản lý dự án đề nghị 2 địa phương thông báo cho người dân biết hoạt động đào phá nền đường đoạn đèo Bà Nam (tuyến đường Đèo Nhông - Mỹ Thọ) nên không thể đi lại.

Thời gian dự kiến cấm đường bắt đầu từ ngày 7-9-2026 cho đến khi hoàn thành công tác phá đá, nổ mìn và bảo đảm các điều kiện an toàn để phương tiện lưu thông trở lại.

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