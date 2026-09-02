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Tòa soạn-Bạn đọc

Tìm thấy thi thể 1 nạn nhân trên sông Lại Giang

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Chiều 2-9, lãnh đạo UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) cho biết: Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 1 nạn nhân trong vụ 2 người đàn ông nghi đuối nước trên sông Lại Giang khi đi bắt cá vào đêm 1-9.

Theo đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 2-9, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể ông Đ.X.K. (SN 1985, trú khu phố Bình Chương, phường Bồng Sơn).

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Thi thể ông Đ.X.K. đã được tìm thấy và đưa về nhà. Ảnh: Cấp cứu Ngọc Tư

Thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân chìm dưới đáy sông, trong tình trạng không mặc áo, mặc quần đùi màu đen, không có dấu vết thương tích nghi vấn liên quan. Nạn nhân sau đó được trục vớt lên bờ và đưa về nhà để gia đình lo hậu sự.

Hiện Công an phường Bồng Sơn tiếp tục phối hợp cùng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) cùng người dân tìm kiếm nạn nhân còn lại là ông T.X.T. (SN 1993, trú cùng địa phương).

Trước đó, lúc 6 giờ 30 phút ngày 2-9, Công an phường Bồng Sơn nhận được tin báo từ người dân địa phương về vụ việc nghi vấn chết người do đuối nước.

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Người dân địa phương theo dõi hoạt động tìm kiếm nạn nhân tại khu vực sông Lại Giang. Ảnh: Cấp cứu Ngọc Tư

Theo thông tin từ người dân, khoảng 20 giờ ngày 1-9, ông Đ.X.K. và ông T.X.T. cùng ông Đ.V.M. (SN 1971, trú khu phố Bình Chương, phường Bồng Sơn) ngồi uống rượu tại nhà ông M.

Khoảng 30 phút sau, ông K. và ông T. rủ nhau xuống bờ sông Lại Giang đoạn trước nhà ông M. bơi xuồng ra sông để thả lưới bắt cá, để lại xe mô tô, quần áo, điện thoại di động tại nhà ông M.

Đến khoảng 0 giờ ngày 2-9, ông M. không thấy hai ông K. và T. lên bờ nên thông báo cho gia đình tổ chức tìm kiếm và sau đó trình báo cơ quan chức năng.

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