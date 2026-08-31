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Thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại Công ty TNHH may Hoài Sơn

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Chiều 30-8, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH may Hoài Sơn tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại Nhà máy may Hoài Sơn (Cụm công nghiệp Tường Sơn, phường Hoài Nhơn Bắc).

Theo tình huống giả định, trong quá trình sản xuất, do sự cố chập điện từ hệ thống điều hòa không khí làm phát sinh tia lửa điện gây cháy khu vực chứa quần áo thành phẩm, làm bỏng 2 nạn nhân và cháy lan sang các khu vực xung quanh.

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Lực lượng PCCC và CNCH triển khai đội hình chữa cháy. Ảnh: Tuấn Anh

Lực lượng PCCC và CNCH cơ sở nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy tại chỗ, đồng thời thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114 và các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia hỗ trợ xử lý tình huống.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động 3 xe chữa cháy cùng 19 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố, thực hiện công tác trinh sát đám cháy, tìm kiếm cứu nạn, triển khai các đội hình chữa cháy kết hợp sử dụng phương tiện cơ giới như xe nâng, xe ủi đưa chất cháy ra khỏi đám cháy, từ đó khống chế, dập tắt đám cháy.

Đây là hoạt động được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm nâng cao hiệu quả công tác hiệp đồng chữa cháy, CNCH giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và lực lượng PCCC cơ sở.

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