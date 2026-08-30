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Tuyên truyền, thực tập phương án chữa cháy tại chung cư Ecolife

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MINH NGỌC
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(GLO)- Ngày 29-8, phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban quản lý tòa nhà chung cư Ecolife Reverside (phường Quy Nhơn Đông) tổ chức tuyên truyền và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn - cứu hộ.

Tại buổi tuyên truyền, đại diện của hơn 600 hộ dân đang sinh sống tại tòa nhà chung cư Ecolife Reverside đã được cán bộ chuyên trách phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn - cứu hộ Công an tỉnh thông tin về tình hình cháy nổ, hiểm họa cháy nổ và một số vấn đề cần lưu ý về phòng cháy chữa cháy khi sinh sống ở chung cư, tránh không để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

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Tuyên truyền, thực tập phương án chữa cháy tại chung cư Ecolife. Ảnh: Minh Ngọc

Thông qua diễn tập phương án phối hợp chữa cháy, cứu nạn với sự tham dự của hơn 50 nhân viên chữa cháy cơ sở và nhân viên vận hành tòa nhà chung cư với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã góp phần rèn luyện kỹ năng, trau dồi kinh nghiệm xử lý sự cố cháy nổ khi xảy ra tình huống cháy nổ. Việc trực tiếp thực tập, vận hành trang thiết bị để xử lý tình huống giả định một cách nghiêm túc cho thấy nhận thức, trách nhiệm của ban quản lý chung cư và cư dân trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ được nâng cao, thể hiện trách nhiệm chung trong việc đảm bảo môi trường sống an toàn, trật tự.

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