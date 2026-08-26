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Thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Agribank Đức Cơ

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Chiều 25-8, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 11 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Agribank Đức Cơ.

Tham gia buổi thực tập phương án chữa cháy và CNCH có 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 11 và lực lượng PCCC ở cơ sở.

Tình huống giả định là xảy ra cháy ở phòng giao dịch tầng 2 của trụ sở Agribank Đức Cơ. Đám cháy có nguy cơ lây lan sang các khu vực khác ở tầng 2 và cả tòa nhà.

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Các đơn vị thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Agribank Đức Cơ. Ảnh: Văn Hà

Trước tình huống trên, lực lượng PCCC cơ sở và Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 11 đã huy động lực lượng, phương tiện trinh sát hiện trường, triển khai các phương tiện CNCH như dây cứu người, đèn pin, mặt nạ phòng độc, cáng cứu thương…

Đồng thời, sử dụng phương tiện phá dỡ kết cấu xây dựng tạo lối thoát khói, tiếp cận khu vực cháy tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt để đưa ra nơi an toàn, phun nước chữa cháy, chống lây lan sang các khu vực lân cận.

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Các lực lượng tham gia dập tắt đám cháy. Ảnh: Văn Hà

Buổi thực tập đạt yêu cầu đề ra và đảm bảo tuyệt đối an toàn; góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ thuật chữa cháy của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp; giúp cán bộ, chiến sĩ nắm chắc tình hình, đặc điểm thực tế ở cơ sở để chủ động xử lý khi có cháy nổ xảy ra.

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