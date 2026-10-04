Khởi công “Nhà nghĩa tình đồng đội” cho hội viên khó khăn tại xã Đức Cơ

(GLO)- Ngày 3-10, Hội Cựu chiến binh xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ khởi công xây dựng “Nhà nghĩa tình đồng đội” cho hội viên Rơ Lan Hà, trú tại làng Ấp.

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Lễ khởi công xây dựng “Nhà nghĩa tình đồng đội” cho hội viên Rơ Lan Hà. Ảnh: P.N

Ngôi nhà dự kiến có diện tích khoảng 50m², tổng kinh phí xây dựng khoảng 180 triệu đồng. Trong đó, Hội Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng, phần kinh phí còn lại do gia đình đối ứng.

Việc hỗ trợ xây dựng “Nhà nghĩa tình đồng đội” góp phần giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn cải thiện điều kiện nhà ở, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ, nghĩa tình đồng chí, đồng đội của các cấp Hội Cựu chiến binh.

Qua đó, tạo thêm động lực để gia đình hội viên Rơ Lan Hà yên tâm lao động, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống.