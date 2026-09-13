Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Lan tỏa tinh thần cựu chiến binh giúp cựu chiến binh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh Gia Lai đã triển khai những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với đời sống hội viên.

Từ hỗ trợ vốn, sinh kế, kinh nghiệm sản xuất đến chăm lo nhà ở, tinh thần cựu chiến binh giúp CCB ngày càng lan tỏa, tạo điểm tựa để hội viên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.

Chung sức giảm nghèo, nâng cao đời sống

Phát huy nguồn lực ngay trong hội viên, các cấp Hội CCB đa dạng hóa hình thức hỗ trợ, giúp hộ khó khăn có điều kiện tự vươn lên. Các mô hình “5+1”, “10+1”, góp vốn xoay vòng và CLB “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được duy trì, mở rộng, hình thành mạng lưới tương trợ thiết thực ở cơ sở.

Ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh - cho biết: Mô hình “5+1” được thực hiện theo phương thức 5 hội viên có điều kiện đồng hành, giúp đỡ 1 hội viên nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Hình thức hỗ trợ bằng vốn hoặc cây giống, con giống, vật tư sản xuất, ngày công, kinh nghiệm và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Với mô hình “10+1”, 10 hội viên khá và giàu, có kinh nghiệm sản xuất cùng hỗ trợ 1 hội viên nghèo đến khi có khả năng thoát nghèo bền vững. Giai đoạn 2021-2026, 2 mô hình đã hỗ trợ hơn 700 hộ hội viên thoát nghèo; nhiều gia đình có thu nhập 100-300 triệu đồng/năm.

Nguồn vốn nội bộ cũng được các cấp Hội CCB phát huy. Thông qua hình thức góp vốn xoay vòng, hội viên đóng góp định kỳ để tạo quỹ cho những người có nhu cầu vay đầu tư sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh nhỏ.

3.jpg
Hội Cựu chiến binh xã Chư Păh hỗ trợ sinh kế, giúp hội viên khó khăn vươn lên. Ảnh: P.D

Toàn tỉnh hiện duy trì hơn 1.300 tổ góp vốn xoay vòng với gần 20.000 hội viên tham gia, tổng nguồn vốn hơn 60 tỷ đồng. Hàng nghìn lượt hội viên được tiếp cận nguồn vốn không lãi suất hoặc lãi suất thấp, có thêm điều kiện phát triển kinh tế.

Cùng với hỗ trợ vốn, các cấp Hội chú trọng chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao khoa học kỹ thuật và kết nối đầu ra. Hơn 200 CLB “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” với trên 4.000 thành viên trở thành nơi hội viên trao đổi cách làm hiệu quả, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Duy Cường - Chủ tịch Hội CCB xã Chư Păh - cho hay, nguồn quỹ nội bộ của Hội đạt trên 635 triệu đồng, được sử dụng cho hội viên vay phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Đồng thời, Hội vận động thêm nguồn lực hỗ trợ sinh kế, sửa chữa nhà ở cho trường hợp khó khăn. Đến nay, xã chỉ còn 1 hộ CCB nghèo (chiếm 0,2%) và 3 hộ cận nghèo (chiếm 0,7%).

Trên phạm vi toàn tỉnh, hiện tỷ lệ hộ CCB nghèo còn 1,8%; tỷ lệ CCB khá và giàu đạt 45,4%; 90 xã, phường không còn hộ CCB nghèo.

Nghĩa tình đồng đội, liên kết làm kinh tế

Tinh thần “CCB giúp CCB” còn được thể hiện qua việc chăm lo xây dựng, sửa chữa nhà ở, giúp hội viên có điều kiện ổn định cuộc sống.

Chiều 4-9, Hội CCB xã Chư Sê bàn giao 2 căn nhà Nghĩa tình đồng đội cho hội viên Rah Lan Đua (thôn Vinh Hà) và Trần Đình Thuận (thôn Kê). Kinh phí xây dựng được huy động từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội của tỉnh, cùng hỗ trợ của các nhà hảo tâm và vốn góp của gia đình.

Đón nhận căn nhà mới, ông Trần Đình Thuận xúc động chia sẻ: Gia đình tôi không có đất sản xuất, thu nhập bấp bênh do phụ thuộc vào công việc làm thuê. Sự quan tâm, hỗ trợ của Hội giúp gia đình tôi được an cư, có thêm điều kiện tập trung phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống.

cuu-chien-binh-giup-cuu-chien-binh.jpg
Hội CCB xã Chư Sê bàn giao nhà Nghĩa tình đồng đội cho hội viên khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Từ năm 2021 đến nay, Hội CCB tỉnh đã huy động các nguồn lực hỗ trợ 510 hộ hội viên khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí 32 tỷ đồng. Cùng với chăm lo đời sống, nguồn lực trong hội viên tiếp tục được phát huy theo hướng liên kết sản xuất, kinh doanh.

Toàn tỉnh hiện có 123 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 20 HTX, 11 tổ hợp tác, 501 trang trại, 4.532 gia trại và 3.250 hộ sản xuất, kinh doanh do CCB làm chủ, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Tại phường Hoài Nhơn, Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB phường được thành lập tháng 7-2026, hiện có 20 thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thương mại, dịch vụ; trồng, chăm sóc, khai thác và bảo vệ rừng; đánh bắt xa bờ; sản xuất bún, bánh tráng, nước mắm và nuôi yến.

Theo ông Nguyễn Trọng Phước - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB phường, việc tập hợp CCB làm kinh tế trong cùng một tổ chức tạo điều kiện kết nối các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ nhau về việc làm, thị trường và đầu ra sản phẩm.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phạm Mạnh Hùng khẳng định tinh thần “CCB giúp CCB” đã và đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tạo sức mạnh cộng đồng và điểm tựa để hội viên vươn lên.

Thời gian tới, các cấp Hội CCB trong tỉnh tiếp tục củng cố các mô hình tương trợ, huy động nguồn lực chăm lo đời sống, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; đồng thời tăng cường liên kết giữa những hội viên làm kinh tế, tạo việc làm và mở rộng thị trường.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thiết thực bảo vệ trẻ em yếu thế

Thiết thực bảo vệ trẻ em yếu thế

Đời sống

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Sai sót trong thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

Thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

Đời sống

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai sót trong thực hiện chính sách theo Nghị định 178, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương, bộ, ngành tổng rà soát. Các chuyên gia cho rằng, cần phân biệt sai sót trong quá trình thực hiện với hành vi cố ý làm sai, lợi dụng chính sách để trục lợi.

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

Đời sống

(GLO)- Từ hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, rà soát hồ sơ cũ đến chỉnh lý bản đồ, chuẩn hóa dữ liệu, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tháo gỡ vướng mắc đất đai từ cơ sở. Cách làm này vừa bảo đảm quyền lợi người dân, vừa tạo nền tảng quản lý minh bạch, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

Đời sống

(GLO)- Những vụ cháy tàu cá, tai nạn lao động trên biển thời gian qua cho thấy nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu. Nhận diện, khắc phục các “lỗ hổng” từ cảng cá, con tàu đến quy trình, ý thức và văn hóa an toàn là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ ngư dân, tài sản và mỗi chuyến vươn khơi.

null