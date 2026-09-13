Lan tỏa tinh thần cựu chiến binh giúp cựu chiến binh

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh Gia Lai đã triển khai những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với đời sống hội viên.

Từ hỗ trợ vốn, sinh kế, kinh nghiệm sản xuất đến chăm lo nhà ở, tinh thần cựu chiến binh giúp CCB ngày càng lan tỏa, tạo điểm tựa để hội viên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.

Chung sức giảm nghèo, nâng cao đời sống

Phát huy nguồn lực ngay trong hội viên, các cấp Hội CCB đa dạng hóa hình thức hỗ trợ, giúp hộ khó khăn có điều kiện tự vươn lên. Các mô hình “5+1”, “10+1”, góp vốn xoay vòng và CLB “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được duy trì, mở rộng, hình thành mạng lưới tương trợ thiết thực ở cơ sở.

Ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh - cho biết: Mô hình “5+1” được thực hiện theo phương thức 5 hội viên có điều kiện đồng hành, giúp đỡ 1 hội viên nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Hình thức hỗ trợ bằng vốn hoặc cây giống, con giống, vật tư sản xuất, ngày công, kinh nghiệm và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Với mô hình “10+1”, 10 hội viên khá và giàu, có kinh nghiệm sản xuất cùng hỗ trợ 1 hội viên nghèo đến khi có khả năng thoát nghèo bền vững. Giai đoạn 2021-2026, 2 mô hình đã hỗ trợ hơn 700 hộ hội viên thoát nghèo; nhiều gia đình có thu nhập 100-300 triệu đồng/năm.

Nguồn vốn nội bộ cũng được các cấp Hội CCB phát huy. Thông qua hình thức góp vốn xoay vòng, hội viên đóng góp định kỳ để tạo quỹ cho những người có nhu cầu vay đầu tư sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh nhỏ.

Hội Cựu chiến binh xã Chư Păh hỗ trợ sinh kế, giúp hội viên khó khăn vươn lên. Ảnh: P.D

Toàn tỉnh hiện duy trì hơn 1.300 tổ góp vốn xoay vòng với gần 20.000 hội viên tham gia, tổng nguồn vốn hơn 60 tỷ đồng. Hàng nghìn lượt hội viên được tiếp cận nguồn vốn không lãi suất hoặc lãi suất thấp, có thêm điều kiện phát triển kinh tế.

Cùng với hỗ trợ vốn, các cấp Hội chú trọng chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao khoa học kỹ thuật và kết nối đầu ra. Hơn 200 CLB “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” với trên 4.000 thành viên trở thành nơi hội viên trao đổi cách làm hiệu quả, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Duy Cường - Chủ tịch Hội CCB xã Chư Păh - cho hay, nguồn quỹ nội bộ của Hội đạt trên 635 triệu đồng, được sử dụng cho hội viên vay phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Đồng thời, Hội vận động thêm nguồn lực hỗ trợ sinh kế, sửa chữa nhà ở cho trường hợp khó khăn. Đến nay, xã chỉ còn 1 hộ CCB nghèo (chiếm 0,2%) và 3 hộ cận nghèo (chiếm 0,7%).

Trên phạm vi toàn tỉnh, hiện tỷ lệ hộ CCB nghèo còn 1,8%; tỷ lệ CCB khá và giàu đạt 45,4%; 90 xã, phường không còn hộ CCB nghèo.

Nghĩa tình đồng đội, liên kết làm kinh tế

Tinh thần “CCB giúp CCB” còn được thể hiện qua việc chăm lo xây dựng, sửa chữa nhà ở, giúp hội viên có điều kiện ổn định cuộc sống.

Chiều 4-9, Hội CCB xã Chư Sê bàn giao 2 căn nhà Nghĩa tình đồng đội cho hội viên Rah Lan Đua (thôn Vinh Hà) và Trần Đình Thuận (thôn Kê). Kinh phí xây dựng được huy động từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội của tỉnh, cùng hỗ trợ của các nhà hảo tâm và vốn góp của gia đình.

Đón nhận căn nhà mới, ông Trần Đình Thuận xúc động chia sẻ: Gia đình tôi không có đất sản xuất, thu nhập bấp bênh do phụ thuộc vào công việc làm thuê. Sự quan tâm, hỗ trợ của Hội giúp gia đình tôi được an cư, có thêm điều kiện tập trung phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống.

Hội CCB xã Chư Sê bàn giao nhà Nghĩa tình đồng đội cho hội viên khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Từ năm 2021 đến nay, Hội CCB tỉnh đã huy động các nguồn lực hỗ trợ 510 hộ hội viên khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí 32 tỷ đồng. Cùng với chăm lo đời sống, nguồn lực trong hội viên tiếp tục được phát huy theo hướng liên kết sản xuất, kinh doanh.

Toàn tỉnh hiện có 123 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 20 HTX, 11 tổ hợp tác, 501 trang trại, 4.532 gia trại và 3.250 hộ sản xuất, kinh doanh do CCB làm chủ, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Tại phường Hoài Nhơn, Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB phường được thành lập tháng 7-2026, hiện có 20 thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thương mại, dịch vụ; trồng, chăm sóc, khai thác và bảo vệ rừng; đánh bắt xa bờ; sản xuất bún, bánh tráng, nước mắm và nuôi yến.

Theo ông Nguyễn Trọng Phước - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB phường, việc tập hợp CCB làm kinh tế trong cùng một tổ chức tạo điều kiện kết nối các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ nhau về việc làm, thị trường và đầu ra sản phẩm.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phạm Mạnh Hùng khẳng định tinh thần “CCB giúp CCB” đã và đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tạo sức mạnh cộng đồng và điểm tựa để hội viên vươn lên.

Thời gian tới, các cấp Hội CCB trong tỉnh tiếp tục củng cố các mô hình tương trợ, huy động nguồn lực chăm lo đời sống, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; đồng thời tăng cường liên kết giữa những hội viên làm kinh tế, tạo việc làm và mở rộng thị trường.