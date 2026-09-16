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Đổi tên Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

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Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được đổi tên thành Cục An ninh mạng, có hiệu lực từ 15.9.2026. Đây là tên được đặt từ khi Cục An ninh mạng thành lập năm 2014.

Ngày 15.9, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cho biết, thực hiện Nghị định số 10/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18.2.2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an và Quyết định số 5796/QĐ-BCA về việc triển khai chuyển đổi tên gọi, kể từ hôm nay Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ chính thức đổi tên thành Cục An ninh mạng.

Tên mới của Cục An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 15.9.2026. ẢNH: CỤC AN NINH MẠNG
Tên mới của Cục An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 15.9.2026. ẢNH: CỤC AN NINH MẠNG

Ngày 28.8.2014, Bộ Công an công bố quyết định thành lập Cục An ninh mạng, trực thuộc Bộ Công an. Thời điểm đó, trung tướng Hoàng Phước Thuận được giao giữ chức cục trưởng.

4 năm sau, Cục An ninh mạng sáp nhập với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và đổi tên thành Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trung tướng Nguyễn Minh Chính đảm nhiệm chức vụ cục trưởng.

Ngày 15.9, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lại đổi về tên ban đầu là Cục An ninh mạng. Trung tướng Lê Xuân Minh giữ chức cục trưởng.

Trong ngày 15.9, Bộ Công an cũng công bố quyết định thành lập Cục Công nghệ thông tin và cơ yếu, trên cơ sở hợp nhất Cục Công nghệ thông tin và Cục Viễn thông và cơ yếu. Tổ chức bộ máy gồm 12 đơn vị cấp phòng, thiếu tướng Lê Khắc Thuyết được giao giữ chức cục trưởng.

Theo Trần Cường (TNO)

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