Công an xã Đak Rong hỗ trợ ô tô vượt đèo sạt lở chở bé trai đi cấp cứu

(GLO)- Ngày 9-9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đak Rong (tỉnh Gia Lai) sử dụng xe công vụ hỗ trợ một ô tô vượt qua đoạn đường đèo bùn lầy, hiểm trở.

Đáng chú ý, xe ô tô đang chở một bé trai đi cấp cứu. Nhờ sự giúp đỡ của Công an xã Đak Rong, cháu bé đã kịp thời được đưa đến cơ sở y tế. Hành động của đơn vị nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều ý kiến bày tỏ ghi nhận sự tận tình, kịp thời của lực lượng Công an trong tình huống người dân gặp nạn.

Ô tô chở bé trai bị sa lầy tại đoạn đèo hiểm trở ở làng Kon Pne, xã Đak Rong. Ảnh chụp màn hình

Thiếu tá Trần Xuân Hùng - Trưởng Công an xã Đak Rong - cho biết: Sự việc xảy ra khoảng 17 giờ 30 phút ngày 7-9. Thời điểm đó, Thiếu tá Hùng cùng một cán bộ Công an xã di chuyển qua đoạn đường đèo thuộc làng Kon Pne (xã Đak Rong) thì phát hiện ô tô của một người dân trong làng di chuyển phía sau bị sa lầy.

Đoạn đèo này khá hiểm trở, một bên là sườn núi, một bên là vực sâu, đường đang trong quá trình sửa chữa nhưng bị sạt lở, chiếc ô tô mắc kẹt giữa bùn lầy.

Xe công vụ của Công an xã Đak Rong hỗ trợ ô tô chở bé trai bị mắc kẹt trên đoạn đèo sạt lở. Clip: Nguyễn Kha

Trên xe lúc này chở bé trai tên A.T. (SN 2014, trú làng Kon Pne) đang trong tình trạng bị sốt co giật, cần được đưa đi cấp cứu trong thời gian sớm nhất.

Thiếu tá Hùng cùng đồng nghiệp lập tức dùng xe công vụ và dây thừng kéo chiếc ô tô qua đoạn đường sạt lở, trơn trượt. Đồng thời, tiếp tục dẫn đường cho ô tô này di chuyển hơn 20 km trên đoạn đường hiểm trở.

Nhờ sự giúp đỡ của Công an xã Đak Rong, cháu T. được đưa đến Trung tâm Y tế Kbang cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe đã ổn định.