Cấp cứu kịp thời người đàn ông bị mắc kẹt chiếc đinh dài 5 cm trong cuống họng

(GLO)- Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 34) vừa cấp cứu kịp thời cho người đàn ông bị mắc kẹt chiếc đinh dài 5 cm trong cuống họng suốt hơn 2 ngày sau 1 tai nạn hi hữu.

Nạn nhân là ông R.G. (SN 1976, trú tại xã Chư A Thai). Theo đó, vào ngày 17-8, khi dùng búa đóng đinh, ông G. đã ngậm 1 chiếc đinh trên miệng để chờ lấy đinh ra đóng.

Hình ảnh X-quang cho thấy chiếc đinh 5 cm bị kẹt ở vùng thượng vị. Ảnh: ĐVCC

Trong lúc sơ sẩy, chiếc đinh đã rơi vào vùng cuống họng của nạn nhân và mắc kẹt tại đây. Chiếc đinh khiến ông G. khó thở và cản trở sinh hoạt.

Sáng 19-8, ông G. được đưa đến Khoa Nội Tiêu hóa - Huyết học (Bệnh viện Quân y 211) thăm khám. Tại đây, qua chụp X-quang, các bác sĩ xác định chiếc đinh dài 5 cm ở vùng thượng vị cần lấy ra gấp.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 đã kịp thời lấy chiếc đinh ra, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Ảnh: ĐVCC

Trưa cùng ngày, ekip nội soi của Khoa Tiêu hóa - Huyết học đã dùng thủ thuật lấy chiếc đinh ra thành công, bệnh nhân hiện sức khỏe ổn định.