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Bệnh viện Quân y 211 tìm người thân của bệnh nhân bị tai nạn giao thông

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Ngày 1-7, Bệnh viện Quân y 211 (410 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) thông tin đang tiếp nhận điều trị một bệnh nhân bị tai nạn giao thông trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu và chưa xác định được danh tính.

Theo đó, khoảng 5 giờ 24 phút cùng ngày, bệnh nhân được lực lượng Công an phát hiện nằm bất tỉnh bên đường và đưa vào Bệnh viện Quân y 15 cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Quân y 211. Hiện bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực với tình trạng đa chấn thương, hôn mê sâu, phải thở máy và hồi sức tích cực.

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Bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực với tình trạng đa chấn thương, hôn mê sâu, phải thở máy và hồi sức tích cực. Ảnh: ĐVCC

Do trên người bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân nên bệnh viện vẫn chưa xác định được danh tính và chưa liên lạc được với người thân.

Bệnh viện Quân y 211 đề nghị người dân, các cơ quan, đơn vị và cộng đồng hỗ trợ chia sẻ thông tin để sớm tìm được thân nhân của bệnh nhân.

Mọi thông tin xin liên hệ Bệnh viện Quân y 211 qua số điện thoại 0963 088 002 hoặc đồng chí Hiển (Trợ lý Dân vận) qua số điện thoại 0961 989 611.

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