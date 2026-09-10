Người dân chặn xe vào bãi rác, 126 tấn rác mỗi ngày sẽ đi đâu?

(GLO)- Sau nhiều ngày người dân dựng lán, ngăn xe chở rác vào bãi rác tạm Núi Bông, hàng trăm tấn rác sinh hoạt tại các phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên (tỉnh Phú Thọ) bị ùn ứ, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Trước tình trạng này, tỉnh Phú Thọ đã chốt phương án tạm thời đưa khoảng 126 tấn rác mỗi ngày về Nhà máy xử lý rác thải phát điện tại xã Trạm Thản.

Bãi rác tạm hiện đã đầy và gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Hà Hồng Hà/NDO

Từ ngày 6-9, người dân thôn Hoàng Hương, xã Bình Xuyên ngăn không cho xe chở rác vào bãi rác tạm cạnh bãi Núi Bông. Người dân dựng lều bạt, dùng đá tảng chắn đường vào bãi. Sau 4 ngày, rác tại các tuyến phố, khu dân cư thuộc phường Vĩnh Phúc và Vĩnh Yên tồn đọng, bốc mùi khó chịu.

Người dân cho rằng, bãi rác Núi Bông đã quá tải, thường xuyên phát sinh mùi hôi, ruồi nhặng và nước rỉ rác. Bãi này được sử dụng từ năm 2019 nhưng chỉ là bãi tạm, không đủ điều kiện đầu tư hệ thống hạ tầng thu gom, xử lý nước rỉ rác. Người dân sống quanh khu vực nhiều lần kiến nghị dừng việc đổ rác tại đây.

Việc chặn xe khiến hoạt động thu gom, vận chuyển rác bị gián đoạn. Tại một số điểm tập kết rác ở các phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, rác chất thành đống, có nơi đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi. Một số khu dân cư cho biết, rác đã không được vận chuyển trong nhiều ngày.

Người dân dựng lán chặn xe chở rác vào bãi rác Núi Bông. Ảnh: Đức Hoàng/Vietnamnet

Bãi rác Núi Bông hiện tiếp nhận rác được thu gom từ hai phường Vĩnh Phúc và Vĩnh Yên. Riêng phường Vĩnh Phúc có khoảng 80.000 dân, lượng rác phát sinh ước khoảng 70 tấn/ngày. Trước đó, địa phương dự kiến đến ngày 30-9 sẽ dừng tập kết rác tại Núi Bông và chuyển sang Nhà máy xử lý rác thải phát điện tại Trạm Thản. Tuy nhiên, việc người dân chặn xe khiến phương án phải được triển khai sớm hơn.

Chiều 9-9, UBND tỉnh Phú Thọ đã có văn bản thống nhất tạm thời vận chuyển toàn bộ khoảng 126 tấn rác sinh hoạt phát sinh mỗi ngày tại hai phường Vĩnh Phúc và Vĩnh Yên về tập kết tại bể chứa của Nhà máy xử lý rác thải phát điện tại xã Trạm Thản.

Theo chỉ đạo của tỉnh, UBND các phường Vĩnh Phúc và Vĩnh Yên phải chủ động tổ chức thu gom, tập kết, phối hợp vận chuyển toàn bộ lượng rác phát sinh, không để tiếp tục tồn đọng.

Công ty TNHH Năng lượng môi trường Tianyu Phú Thọ, chủ đầu tư nhà máy tại Trạm Thản, được yêu cầu tạm thời tiếp nhận và lưu chứa số rác này tại bể chứa của nhà máy.

Tỉnh Phú Thọ đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương tháo gỡ những điều kiện còn vướng mắc để đưa Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Trạm Thản vào hoạt động trước ngày 25-10-2026.

Trong đó, xã Trạm Thản và xã Phú Mỹ được giao phương án xử lý việc di dời các hộ dân trong vùng khoảng cách an toàn về môi trường hoặc thỏa thuận với các hộ dân theo quy định, thời hạn hoàn thành trước ngày 15-10.