Cụm thi đua số 1 giành giải Nhất hội thi “Mâm bánh dâng Vua”

Dự hội thi “Mâm bánh dâng Vua” có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Thị Thu, cùng đại diện lãnh đạo các hội, đoàn thể, sở, ban, ngành của tỉnh; Hội Nữ Doanh nhân tỉnh, Chi hội Nữ trí thức tỉnh, lãnh đạo xã Tây Sơn và đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ. Hội thi thu hút 14 đội với 70 thí sinh đến từ 14 cụm thi đua, đại diện cho Hội LHPN 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Ngọc Lam - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai cho biết: "Hội thi “Mâm bánh dâng Vua” là hoạt động văn hóa - ẩm thực đặc sắc trong chuỗi hoạt động tưởng niệm 234 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung. Thông qua những mâm bánh được chế biến, trang trí công phu, hội viên, phụ nữ thể hiện tấm lòng tri ân đối với vị anh hùng áo vải Tây Sơn, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống của quê hương".

Tại hội thi, mỗi đội thực hiện 5 - 7 loại bánh dân gian, truyền thống của quê hương, trong đó trực tiếp chế biến 1 - 2 món bánh; đồng thời thuyết trình về chủ đề, ý nghĩa của mâm bánh. Thời gian làm bánh và trưng bày là 90 phút, phần thuyết trình không quá 5 phút.

Ban Giám khảo chấm theo tổng 100 điểm, tập trung vào chất lượng, mùi vị, vệ sinh an toàn thực phẩm, sự sáng tạo, tính nghệ thuật của mâm bánh và nội dung thuyết trình.

Mâm bánh dâng Vua của cụm thi đua số 1 đạt giải Nhất. Ảnh: Hải Yến

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho Cụm thi đua số 1; giải Nhì thuộc về Cụm thi đua số 5; giải Ba thuộc về Cụm thi đua số 6; giải Khuyến khích thuộc về Cụm thi đua số 4 và Cụm thi đua số 13.

Sau trao giải, các đội thi cùng đại biểu kính dâng những mâm bánh lên Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, thể hiện lòng thành kính, tri ân đối với Hoàng đế Quang Trung.