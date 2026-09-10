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Xe buýt quá tải, sinh viên tại TP. Hồ Chí Minh chật vật đến giảng đường

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NHÃ UYÊN (theo Vietnamnet, LĐO)

(GLO)- Vào giờ cao điểm, nhiều tuyến xe buýt đi qua các khu vực tập trung trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh rơi vào cảnh quá tải. Hàng nghìn sinh viên chen nhau tại các điểm dừng, thậm chí phải chờ nhiều lượt xe mới có thể lên đường đến trường.

Tình trạng này diễn ra rõ nét ở khu vực làng Đại học - nơi tập trung đông sinh viên Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Vào đầu giờ sáng, các chuyến xe buýt phục vụ sinh viên thường xuyên trong tình trạng đông nghẹt. Sinh viên phải chen nhau lên xe để kịp giờ học, trong khi lượng hành khách tại các điểm dừng liên tục tăng.

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Khoảng 6h45 sáng 9-9, tại Trạm xe buýt Ký túc xá khu B và các trục đường dẫn vào các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, dòng người xếp hàng dài, tràn cả xuống lòng đường. Ảnh: Vietnamnet

Tương tự, tại một số trạm chờ xe buýt, hàng nghìn sinh viên cũng tập trung chờ xe. Có thời điểm, lượng người chờ quá đông khiến việc đón khách trở nên khó khăn; chiếc xe vừa mở cửa đã phải lùi lại trước áp lực của dòng người đứng kín khu vực trạm.

Ở TP. Hồ Chí Minh, áp lực lên hệ thống xe buýt tại khu vực Đại học Quốc gia còn tăng sau khi tuyến 33 được điều chỉnh, không còn đi vào Ký túc xá khu B. Hàng nghìn sinh viên phải chuyển sang các tuyến 53 và 99, dẫn tới tình trạng chen chúc vào giờ cao điểm.

Một số sinh viên cho biết, phải dậy từ rất sớm, thậm chí từ 4 giờ sáng, để có thể bắt được chuyến xe phù hợp.

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Bên trong xe buýt đông nghẹt, sinh viên làng Đại học chen nhau đến trường (ảnh chụp đầu năm học 2026-2027). Ảnh: Quỳnh Như/LĐO

Trước thực trạng trên, bài toán đặt ra không chỉ là thêm xe mà còn là tổ chức lại mạng lưới. Việc tăng tần suất các chuyến vào khung giờ sinh viên đến trường, bố trí phương tiện phù hợp tại các khu ký túc xá và trường đại học, đồng thời điều chỉnh điểm dừng, lộ trình để hạn chế việc hành khách phải dồn vào một số tuyến có thể giúp giảm áp lực.

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