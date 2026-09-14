(GLO)- Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH phối hợp nhiều lực lượng tại Công ty CP đầu tư Điện gió Cao Nguyên 1 (xã Ia Le).

Tham gia buổi thực tập có cán bộ, chiến sĩ của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 10, Công an xã Ia Le, Điện lực Ia Le, Trạm Y tế xã Ia Le và lực lượng PCCC và CNCH của Công ty CP đầu tư Điện gió Cao Nguyên 1.

Các đơn vị tham gia thực tập chữa cháy và CNCH tại Công ty CP đầu tư Điện gió Cao Nguyên 1. Ảnh: Tuấn Anh

Theo đó, tình huống giả định là xảy ra cháy và sự cố sụp đổ trần nhà do rạn nứt, mất khả năng liên kết khiến 3 người bị thương. Các lực lượng đã phối hợp nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phong tỏa rồi dập tắt đám cháy, tổ chức cứu người mắc kẹt.

Qua buổi thực tập, các đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả trong công tác chỉ huy, công tác triển khai lực lượng và khả năng hoạt động của các phương tiện chữa cháy góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác PCCC và CNCH.