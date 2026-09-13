(GLO)- Ngày 12-9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Theo tình huống giả định, khoảng 16 giờ cùng ngày, sự cố kỹ thuật tại máy hấp tiệt trùng (máy EO) thuộc Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn nên xảy ra cháy.

Đám cháy có diện tích khoảng 80 m², chất cháy chủ yếu là thiết bị điện, vải, quần áo... và có nguy cơ lan sang các khu vực lân cận.

Lực lượng tham gia thực tập thực hiện nhiệm vụ theo tình huống giả định được xây dựng tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Ngay khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC và CNCH cơ sở nhanh chóng báo động, hướng dẫn cán bộ, nhân viên và người dân di chuyển đến khu vực an toàn; đồng thời gọi số 114, cắt điện khu vực cháy và triển khai các phương tiện chữa cháy tại chỗ.

30 người thuộc lực lượng PCCC và CNCH cơ sở được huy động tham gia xử lý tình huống. Các lực lượng tổ chức tìm kiếm, đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm, di chuyển tài sản có giá trị đến nơi an toàn và triển khai chữa cháy bằng hệ thống chữa cháy cố định, họng nước ngoài nhà cùng các loại bình chữa cháy.

Sau khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8 triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận khu vực cháy.

1 xe cứu nạn, cứu hộ được sử dụng để tìm kiếm, đưa nạn nhân mắc kẹt ra ngoài; 2 xe chữa cháy triển khai đội hình phun nước, khoanh vùng, ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy.

Buổi thực tập nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa lực lượng PCCC cơ sở và Cảnh sát PCCC và CNCH. Ảnh: Ngọc Huân

Buổi thực tập nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và khả năng xử lý tình huống của lực lượng PCCC cơ sở; đồng thời, kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện và công tác chỉ huy, phối hợp giữa lực lượng PCCC tại chỗ với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp.

Qua đó, góp phần chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra sự cố cháy nổ thực tế.