Sôi nổi Hội thi Thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

(GLO)- Ngày 28-8, tại Khu Công nghiệp Nhơn Hòa (phường An Nhơn Nam), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi Thể thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH đối với lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Tham gia hội thi tại cụm Nhơn Hòa có 9 đội tuyển của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Mỗi đội bố trí vận động viên (VĐV) tham gia 2 nội dung thi, gồm: chạy 100 m lách qua cọc lửa, dùng bình chữa cháy dập tắt khay xăng, kết hợp di chuyển tài sản chống cháy lan; triển khai đội hình máy bơm chữa cháy 2 lăng B phun tiêu điểm.

VĐV thực hiện thử thách chạy 100 m lách qua cọc lửa. Ảnh: ĐVCC

Trong đó, nội dung chạy 100 m có 3 VĐV/đội. VĐV phải vượt qua các cọc lửa, dập tắt khay xăng, sau đó phối hợp đưa kiện hàng về đích.

Ở nội dung triển khai đội hình máy bơm có 6 VĐV/đội, các thành viên thực hiện đồng bộ việc rải vòi, lắp ba chạc, triển khai lăng B và vận hành máy bơm để phun nước vào các hộp tiêu điểm.

Các phần thi được tổ chức theo yêu cầu nghiệp vụ chữa cháy, đòi hỏi VĐV thực hiện nhanh, chính xác các thao tác sử dụng phương tiện, phối hợp đội hình và xử lý tình huống.

Các VĐV triển khai đội hình máy bơm chữa cháy 2 lăng B phun tiêu điểm. Ảnh: ĐVCC

Hội thi nhằm rèn luyện thể lực, kỹ năng sử dụng phương tiện và khả năng phối hợp xử lý tình huống của lực lượng PCCC và CNCH tại cơ sở; đồng thời tạo điều kiện để các đội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao khả năng ứng phó khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội Công ty TNHH XNK MVC và giải nhì cho đội Công ty TNHH XNK Minh Anh.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội giành thành tích cao tại hội thi. Ảnh: ĐVCC

Đây là 2 đội đạt thành tích cao nhất tại cụm Nhơn Hòa, được lựa chọn tham gia hội thi cấp tỉnh, dự kiến tổ chức ngày 4-9 tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai).