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Thí sinh Gia Lai xuất sắc giành giải Nhất Chung khảo toàn quốc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026

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MINH KHUÊ
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(GLO)- Chiều 27-8, tại tỉnh Thanh Hóa, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức bế mạc Chung khảo toàn quốc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Thí sinh Trần Thị Ngọc Hà, đại diện tỉnh Gia Lai, xuất sắc giành giải Nhất tại Hội thi.

Dự lễ bế mạc có đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các địa phương, đơn vị có thí sinh tham dự cùng 32 báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc được lựa chọn qua các vòng thi khu vực.

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Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai nhận Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026.

Diễn ra từ ngày 25 đến 27-8, Chung khảo toàn quốc quy tụ những báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu, có chuyên môn và kỹ năng tuyên truyền nổi bật. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: xây dựng đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi. Nội dung tập trung làm rõ những quan điểm, chủ trương, nội dung cốt lõi và điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời gắn với thực tiễn, đề xuất giải pháp đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Đặc biệt, 10 giải Nhất, 10 giải Nhì và 11 giải Ba cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.

Bản lĩnh và sức thuyết phục của thí sinh Gia Lai

Đại diện tỉnh Gia Lai tham dự Chung khảo toàn quốc, thí sinh Trần Thị Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Lơ Pang - lựa chọn chuyên đề: “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thật sự có đức, có tài, không ngừng tự đổi mới, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”.

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Thí sinh Trần Thị Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai xuất sắc giành giải Nhất Chung khảo toàn quốc.

Với sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, phần thi của Trần Thị Ngọc Hà bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tập trung làm rõ yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới, đồng thời liên hệ sâu với thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Điểm nổi bật trong phần thi là phong thái tự tin, cách truyền đạt rõ ràng, có trọng tâm; khả năng làm chủ nội dung và xử lý linh hoạt các câu hỏi của Ban Giám khảo. Những yếu tố này đã giúp thí sinh Trần Thị Ngọc Hà vượt qua các đối thủ, xuất sắc giành giải Nhất Chung khảo toàn quốc.

Cùng với thành tích của thí sinh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai cũng được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đánh giá về chất lượng Hội thi và kết quả của thí sinh Gia Lai, bà Nguyễn Thị Bích Ly - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai - cho rằng Chung khảo toàn quốc năm nay có chất lượng chuyên môn cao, quy tụ những báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu được tuyển chọn từ các khu vực. Các thí sinh đều có sự đầu tư nghiêm túc về nội dung, phương pháp, kỹ năng thuyết trình và khả năng liên hệ thực tiễn, qua đó cho thấy yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ly, qua từng vòng thi, Trần Thị Ngọc Hà thể hiện rõ sự tiến bộ, bản lĩnh và khả năng làm chủ sân khấu. Thí sinh không chỉ nắm chắc nội dung nghị quyết mà còn biết lựa chọn những vấn đề thiết thực trong công tác cán bộ để phân tích, liên hệ với thực tiễn. Cách truyền đạt gần gũi, có trọng tâm, giàu tính thuyết phục giúp nội dung chuyên đề trở nên sinh động và dễ tiếp nhận.

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Vòng Chung khảo toàn quốc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa từ ngày 25 đến 27-8.

“Giải Nhất là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần cầu thị và nỗ lực rèn luyện không ngừng của thí sinh; đồng thời là niềm vui, niềm tự hào chung của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tỉnh Gia Lai”, bà Nguyễn Thị Bích Ly đánh giá.

Thành tích của thí sinh Trần Thị Ngọc Hà cùng Bằng khen dành cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục khẳng định chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh. Đây cũng là động lực để Gia Lai tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo hướng sinh động, thiết thực, hiệu quả hơn.

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