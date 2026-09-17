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Điều chỉnh lịch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

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(GLO)- Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có công văn về việc thay đổi lịch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo. Theo đó, thời gian bắt đầu thi được điều chỉnh từ ngày 14 đến 25-9 sang từ ngày 21-9 đến 2-10.

Trước đó, ngày 22-8, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo.

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Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Mỗi tuần có 1 bộ đề gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu dự đoán số lượt người dự thi. Mỗi câu hỏi thi có 4 đáp án, người dự thi chọn 1 đáp án và phải làm đủ cả 11 câu hỏi thi.

Đối tượng dự thi gồm cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý (nhóm 3) theo Quy định số 145-QĐ/TW ngày 10-5-2024 của Ban Chấp hành Trung ương; đảng viên đang sinh hoạt trong và ngoài nước; sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Để tham gia, người dự thi truy cập Hệ thống thông tin Tuyên giáo, vào chuyên mục “Tiện ích”, chọn “Học tập số của Ban Tuyên giáo Trung ương” để đăng ký và thực hiện bài thi. Mỗi cá nhân dự thi chỉ được đăng ký 1 tài khoản và phải đăng nhập tất cả các “trường” bắt buộc theo quy định.

Cuộc thi nhằm đánh giá nhận thức của cán bộ, đảng viên về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; góp phần đổi mới công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

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