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Binh đoàn 15 quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

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(GLO)- Ngày 25-8, Đảng ủy Binh đoàn 15 tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đại tá Khuất Bá Cao- Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có cán bộ chủ chốt các cấp trong Binh đoàn.

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Đại tá Khuất Bá Cao trình bày Quy định số 208-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng, các văn bản triển khai thực hiện của Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị. Ảnh: Trần Đức

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu 9 chuyên đề, gồm các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; những điều đảng viên không được làm; đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; Chiến lược an ninh quốc gia; xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

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Các đại biểu tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết. Ảnh: T.Đ

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Khuất Bá Cao khẳng định, đối với Đảng bộ Binh đoàn 15, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa là cơ hội để tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng.

Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng gắn với sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, công tác dân vận, xây dựng địa bàn và củng cố quốc phòng - an ninh.

Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; hiệu lực quản lý, chỉ huy; chất lượng thực hiện nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ Binh đoàn trong sạch, vững mạnh; Binh đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh gắn với củng cố quốc phòng - an ninh; chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống cán bộ, chiến sĩ, người lao động và nhân dân; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

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