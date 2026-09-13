Lữ đoàn Vận tải 655 kết nghĩa với xã Vân Canh

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Tại hội nghị, 2 đơn vị đã thông qua kế hoạch, chương trình hoạt động kết nghĩa giai đoạn 2026-2030.

Đại diện Lữ đoàn Vận tải 655 và xã Vân Canh ký kết kế hoạch, chương trình hoạt động kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Khắc Nhất

Nội dung phối hợp tập trung vào công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống cách mạng.

Đồng thời, phối hợp nâng cao nhận thức về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tổ chức học tiếng dân tộc thiểu số; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia xây dựng nông thôn mới và khắc phục hậu quả thiên tai.

Hai đơn vị sẽ tăng cường phối hợp, hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị và địa phương vững mạnh. Ảnh: Khắc Nhất

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Lữ đoàn Vận tải 655 và xã Vân Canh khẳng định: Việc ký giao ước kết nghĩa có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.