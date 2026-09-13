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Lữ đoàn Vận tải 655 kết nghĩa với xã Vân Canh

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Chiều 12-9, Lữ đoàn Vận tải 655 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 5) và xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị ký giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030.

Tại hội nghị, 2 đơn vị đã thông qua kế hoạch, chương trình hoạt động kết nghĩa giai đoạn 2026-2030.

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Đại diện Lữ đoàn Vận tải 655 và xã Vân Canh ký kết kế hoạch, chương trình hoạt động kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Khắc Nhất

Nội dung phối hợp tập trung vào công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống cách mạng.

Đồng thời, phối hợp nâng cao nhận thức về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tổ chức học tiếng dân tộc thiểu số; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia xây dựng nông thôn mới và khắc phục hậu quả thiên tai.

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Hai đơn vị sẽ tăng cường phối hợp, hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị và địa phương vững mạnh. Ảnh: Khắc Nhất

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Lữ đoàn Vận tải 655 và xã Vân Canh khẳng định: Việc ký giao ước kết nghĩa có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

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