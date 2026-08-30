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Phường Quy Nhơn và phường Pleiku ký kết giao ước kết nghĩa

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(GLO)- Ngày 29-8, tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ ký kết giao ước kết nghĩa giữa phường Quy Nhơn và phường Pleiku.

Dự lễ có các đồng chí: Đại tá Ngô Cự Vinh - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku; Nguyễn Hữu Khúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn; cùng lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan, đơn vị của hai địa phương.

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Các đại biểu của 2 phường Pleiku và Quy Nhơn tham dự lễ kết nghĩa. Ảnh: Bá Bính

Phường Quy Nhơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 phường: Đống Đa, Thị Nại, Hải Cảng và Trần Phú; tổng diện tích gần 22 km², dân số khoảng 130.000 người. Địa phương có lợi thế về cảng biển, du lịch, thương mại, dịch vụ, là đầu mối quan trọng trong kết nối giao thương của khu vực.

Phường Pleiku được hình thành trên cơ sở sáp nhập 5 xã, phường gồm: Tây Sơn, Hội Thương, Hoa Lư, Phù Đổng và Trà Đa; tổng diện tích 25 km², dân số hơn 81.700 người. Phường hiện có khoảng 1.820 doanh nghiệp; tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 6 tháng đầu năm 2026 đạt 5.250 tỷ đồng.

Thông qua việc kết nghĩa, hai địa phương sẽ tăng cường giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm; phát huy thế mạnh, tiềm năng của mỗi bên; thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa hai Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, góp phần cụ thể hóa chủ trương liên kết, hợp tác giữa các địa phương trong tỉnh.

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Lãnh đạo phường Quy Nhơn và Pleiku ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Bá Bính

Theo nội dung giao ước, hai bên sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Hai phường cũng phối hợp kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch; hỗ trợ quảng bá sản phẩm, hình ảnh và tiềm năng của mỗi địa phương. Bên cạnh đó, hai địa phương sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao; phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội, phòng - chống thiên tai và chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý đô thị, quốc phòng - an ninh.

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