Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đảng ủy xã Gào trao tặng huy hiệu Đảng cho 6 đảng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 7-9, Đảng ủy xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho các đảng viên trên địa bàn xã.

dang-uy-xa-gao-trao-tang-huy-hieu-dang-cho-6-dang-vien.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Gào Nguyễn Hữu Sung trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Bá Bính

Trong đợt này, Đảng bộ xã Gào có 6 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng. Trong đó, 5 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của các đảng viên trong suốt thời gian đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đón nhận Huy hiệu Đảng, các đảng viên bày tỏ niềm vinh dự, tự hào; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tích cực đóng góp xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Phí

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Phí

Tin tức

(GLO)- Chiều 3-9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Phí nhằm nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay; những khó khăn, vướng mắc và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ làm việc với Trung tâm ICISE

Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ làm việc với Trung tâm ICISE

Thời sự

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 3-9, Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ do Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).

Đảng ủy xã Ia Krái trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9

Đảng ủy xã Ia Krái trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9

Tin tức

(GLO)- Sáng 30-8, Đảng ủy xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho 28 đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Lành - Bí thư Đảng ủy xã cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Krái.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại tỉnh Gia Lai

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại tỉnh Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Sáng 29-8, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã đến dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (đợt 2-9-2026) cho các đảng viên lão thành tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Phường Diên Hồng tập trung thực hiện Chỉ thị 17 về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phường Diên Hồng tập trung thực hiện Chỉ thị 17 về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Chính trị

(GLO)- Sáng 26-8, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 11/8/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về tập trung công tác chỉ đạo, điều hành thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,2% trở lên. 

null