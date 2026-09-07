Đảng ủy xã Gào trao tặng huy hiệu Đảng cho 6 đảng viên

Bí thư Đảng ủy xã Gào Nguyễn Hữu Sung trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Bá Bính

Trong đợt này, Đảng bộ xã Gào có 6 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng. Trong đó, 5 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của các đảng viên trong suốt thời gian đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đón nhận Huy hiệu Đảng, các đảng viên bày tỏ niềm vinh dự, tự hào; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tích cực đóng góp xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.