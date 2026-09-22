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Đảng ủy phường Tam Quan:

Quán triệt chuyên đề học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

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NGÔ SƯƠNG
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(GLO)- Sáng 22 - 9, Đảng ủy phường Tam Quan (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. 

Tại hội nghị, gần 300 cán bộ, đảng viên trên địa bàn phường đã được truyền đạt nội dung Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13.7.2026 của Bộ Chính trị; các nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ học tập sang thực hành, từ nhận thức sang hành động; vận dụng phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác lãnh đạo, quản lý, thực hiện nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhân dân.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thái Ngân

Đảng ủy phường Tam Quan yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên cụ thể hóa việc học tập và thực hành theo Bác vào từng nhiệm vụ, công việc; gắn với xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu.

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PGS.TS Hồ Xuân Quang - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục (Trường Đại học Quy Nhơn) truyền đạt các nội dung tại hội nghị. Ảnh: Thái Ngân
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