Đưa công tác dân vận đến gần dân, sát cơ sở

(GLO)- Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đến nay, 135 xã, phường ở Gia Lai đã hoàn thành bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Xây dựng Đảng sang Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp.

Việc thống nhất đầu mối tham mưu với lực lượng trực tiếp vận động nhân dân tạo điều kiện để công tác dân vận đến gần dân, sát cơ sở, sát thực tiễn hơn.

Thống nhất đầu mối, sát hơn với nhân dân

Tại các xã, phường, việc bàn giao được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chương trình, kế hoạch và những nhiệm vụ đang triển khai; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Nội dung chuyển giao tập trung vào những nhiệm vụ gắn trực tiếp với nhân dân như tuyên truyền, vận động; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; thực hiện dân chủ ở cơ sở; công tác dân tộc, tôn giáo; triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đảng ủy phường An Nhơn Nam tổ chức bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Xây dựng Đảng sang Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Ảnh: ĐVCC

Ông Nguyễn Thanh Tư - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường An Nhơn Nam - cho biết: Trước đây, Ban Xây dựng Đảng đảm nhiệm tham mưu về công tác dân vận, trong khi MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trực tiếp triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua tại cộng đồng.

Việc tách rời giữa cơ quan tham mưu với lực lượng trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” có lúc dẫn đến chồng chéo hoặc phát sinh khâu trung gian không cần thiết. Chuyển nhiệm vụ tham mưu thường xuyên về Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã giúp gắn kết chặt chẽ hơn giữa khâu tham mưu với tổ chức thực hiện.

Theo ông Phan Quốc Tịch - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Nhơn Nam, khi trực tiếp tham mưu cho Đảng ủy về công tác dân vận, Mặt trận chủ động hơn trong nắm bắt dư luận, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tham mưu và triển khai các phong trào.

“Từ khâu nắm bắt dư luận, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân đến tham mưu chính sách và triển khai các phong trào thi đua đều khép kín, thông suốt một đầu mối, giúp công việc xử lý nhanh chóng, sát thực tế hơn” - ông Tịch nói.

Lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường An Nhơn Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường bàn giao nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, bảo đảm công tác tham mưu, phối hợp được thực hiện liên tục.

Việc tích hợp công tác dân vận vào cơ quan Mặt trận cũng tạo thuận lợi để các mô hình “Dân vận khéo” gắn với các cuộc vận động do MTTQ chủ trì như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì người nghèo” và công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được triển khai hiệu quả hơn.

Yêu cầu mới từ thực tiễn

Tại xã Biển Hồ, từ ngày 1-9, sau khi tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công cán bộ và triển khai công việc.

Bà Hồ Thị Thảo - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Biển Hồ - đánh giá, việc bàn giao góp phần phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận và các đoàn thể trong tập hợp, vận động nhân dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Cán bộ Mặt trận là lực lượng gần dân, có điều kiện trực tiếp lắng nghe và vận động nhân dân.

Việc nhận thêm nhiệm vụ cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ Mặt trận. Ông Y Pren - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Biển Hồ - cho rằng: Cán bộ không chỉ cần kỹ năng vận động, thuyết phục mà còn phải nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu văn bản, cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của Đảng thành những chương trình hành động rõ việc, dễ thực hiện.

“Dù có những bỡ ngỡ ban đầu, chúng tôi quyết tâm bảo đảm công tác dân vận trên địa bàn được thực hiện thông suốt, lắng nghe và giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân” - ông Y Pren nói.

Tại hội nghị bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận ngày 22-8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh yêu cầu quá trình chuyển giao phải thông suốt, không làm gián đoạn nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “trống nhiệm vụ”, “trống địa bàn”. Qua đó, phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quan trọng nhất của việc chuyển giao không chỉ là thay đổi đầu mối tham mưu, mà là làm cho công tác dân vận gắn chặt hơn với lực lượng trực tiếp vận động nhân dân ở cơ sở.

Khi cán bộ Mặt trận vừa nắm tình hình, lắng nghe nhân dân, vừa tham mưu và tổ chức thực hiện, yêu cầu đặt ra là công tác dân vận phải ngày càng thiết thực, kịp thời, sát với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng.