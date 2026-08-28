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Xã Tây Sơn bàn giao công tác dân vận về Ủy ban MTTQ Việt Nam xã

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VĂN PHONG
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(GLO)- Chiều 27-8, Đảng ủy xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận về Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Đồng chí Trịnh Văn Lập, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, chủ trì hội nghị.

Việc bàn giao được thực hiện theo Kế hoạch số 162-KH/BTGTW ngày 8/8/2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 16/8/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời cụ thể hóa tại Kế hoạch số 89-KH/ĐU và Quyết định số 409-QĐ/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận.

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Các đồng chí lãnh đạo xã Tây Sơn chứng kiến lễ ký kết bàn giao nhiệm vụ.

Tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Tường Sinh, Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và bàn giao chức năng, nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu liên quan cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Đồng chí Huỳnh Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, đại diện tiếp nhận.

Nội dung bàn giao gồm nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận, thực hiện dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác dân tộc, tôn giáo và các hồ sơ, tài liệu, nhiệm vụ đang triển khai. Các bên đã rà soát, đối chiếu, thống nhất và ký biên bản bàn giao.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trịnh Văn Lập yêu cầu việc bàn giao phải được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm công tác tham mưu dân vận liên tục, không bị gián đoạn. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cần khẩn trương tiếp nhận, phân công nhiệm vụ cụ thể, chủ động triển khai công việc; thường xuyên nắm tình hình Nhân dân, đồng thời phát huy vai trò của MTTQ trong tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng.

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