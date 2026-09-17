Cảnh báo an toàn trong thời gian Trung đoàn 739 bắn đạn thật tại xã Bình An ngày 22-9

(GLO)- Trung đoàn 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) sẽ tổ chức bắn đạn thật tại thao trường Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 (xã Bình An) vào ngày 22-9. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân được đề nghị không đi lại, lao động, sản xuất trong khu vực thao trường để bảo đảm an toàn.

Cụ thể, từ 7 giờ đến 9 giờ ngày 22-9, Trung đoàn 739 tổ chức bắn súng cối 60 mm bài 1, với mục tiêu mặt đất, độ cao đường đạn 580 m và cự ly bắn 700 m. Từ 9 giờ đến 11 giờ cùng ngày, đơn vị tổ chức bắn mục tiêu trên không, sử dụng các loại súng tiểu liên AK, trung liên RPD và đại liên PKMS.

Ảnh minh họa: BQK7

Khu vực thao trường có ranh giới phía Bắc - Đông Bắc giáp xã Bình Hiệp, phía Nam - Đông Nam giáp xã Bình An, phía Tây - Tây Nam giáp xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai.

Trung đoàn 739 đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương phối hợp thông báo cho cán bộ, nhân viên và nhân dân biết thời gian, địa điểm tổ chức bắn đạn thật để không đi lại, lao động, sản xuất tại khu vực thao trường trong thời gian trên.

Việc chấp hành nghiêm thông báo góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và các lực lượng tham gia hoạt động huấn luyện quân sự.