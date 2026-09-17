Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Cảnh báo an toàn trong thời gian Trung đoàn 739 bắn đạn thật tại xã Bình An ngày 22-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trung đoàn 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) sẽ tổ chức bắn đạn thật tại thao trường Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 (xã Bình An) vào ngày 22-9. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân được đề nghị không đi lại, lao động, sản xuất trong khu vực thao trường để bảo đảm an toàn.

Cụ thể, từ 7 giờ đến 9 giờ ngày 22-9, Trung đoàn 739 tổ chức bắn súng cối 60 mm bài 1, với mục tiêu mặt đất, độ cao đường đạn 580 m và cự ly bắn 700 m. Từ 9 giờ đến 11 giờ cùng ngày, đơn vị tổ chức bắn mục tiêu trên không, sử dụng các loại súng tiểu liên AK, trung liên RPD và đại liên PKMS.

canh-bao-an-toan-trong-thoi-gian-trung-doan-739-ban-dan-that-tai-xa-binh-an-ngay-22-9.jpg
Ảnh minh họa: BQK7

Khu vực thao trường có ranh giới phía Bắc - Đông Bắc giáp xã Bình Hiệp, phía Nam - Đông Nam giáp xã Bình An, phía Tây - Tây Nam giáp xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai.

Trung đoàn 739 đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương phối hợp thông báo cho cán bộ, nhân viên và nhân dân biết thời gian, địa điểm tổ chức bắn đạn thật để không đi lại, lao động, sản xuất tại khu vực thao trường trong thời gian trên.

Việc chấp hành nghiêm thông báo góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và các lực lượng tham gia hoạt động huấn luyện quân sự.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null