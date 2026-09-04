(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Lễ dâng hương, dâng hoa được tổ chức tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Dự lễ có Đại tá Phạm Văn Đạt - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng đoàn công tác; thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng cán bộ, chiến sĩ Đội K52.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia. Ảnh: M.C

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ quyền biên giới quốc gia và tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại truyền thống chiến đấu, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh) trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Trong những năm tháng chiến đấu gian khổ, nhiều cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã anh dũng hy sinh, hiến dâng tuổi thanh xuân cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các thành viên Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc và nguyện tiếp nối truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lễ dâng hương, dâng hoa được tổ chức tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: M.C

Đối với cán bộ, chiến sĩ Đội K52, những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia, mỗi chuyến lên đường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm và tình cảm đối với đồng đội đã hy sinh. Cán bộ, chiến sĩ Đội K52 quyết tâm vượt qua khó khăn về địa hình, thời tiết và điều kiện thực hiện nhiệm vụ, nỗ lực tìm kiếm, quy tập, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, đất nước, đồng đội và gia đình.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các thành viên Đoàn công tác lần lượt dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng biết ơn và tiếp thêm động lực để Đoàn công tác, nhất là cán bộ, chiến sĩ Đội K52, vững vàng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình các liệt sĩ và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.