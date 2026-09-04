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Thời sự

Đội K52 xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia mùa khô 2026-2027

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Sáng 4-9, tại Trung đoàn 991 (phường Thống Nhất), Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia trong mùa khô 2026-2027.

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Các đại biểu tham dự lễ xuất quân. Ảnh: P.D

Dự lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 5; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai; Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ mùa khô 2025-2026, từ ngày 25-6-2026 đến ngày 3-9-2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục cử lực lượng phối hợp với lực lượng bảo vệ, dẫn đường của 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027.

Trong thời gian này, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã khảo sát tại 254 làng. Từ ngày 12-8 đến nay, Đội đã quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ (trong đó 3 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Ratanakiri và 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Stung Treng); đồng thời xác minh, thu thập một số thông tin về các liệt sĩ được an táng ban đầu. Những kết quả bước đầu này là cơ sở quan trọng để Đội K52 tiếp tục triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2026-2027.

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Đại tá Võ Tấn Tài phát biểu giao nhiệm vụ cho Đội K52. Ảnh: P.D

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Võ Tấn Tài nhấn mạnh: Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Nhiệm vụ mùa khô 2026-2027 được triển khai trong bối cảnh cả nước đang thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Đại tá Võ Tấn Tài yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Đội K52 nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, nắm chắc tình hình, địa bàn; giữ gìn, củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia. Đội cần làm tốt công tác dân vận, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập; tiếp tục tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

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Quang cảnh buổi lễ xuất quân. Ảnh: P.D

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Đội K52, Thượng tá Nguyễn Xuân Toản-Đội trưởng nêu quyết tâm phát huy truyền thống, giữ vững bản lĩnh, ổn định tư tưởng, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia trong mùa khô 2026-2027.

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Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (thứ 2 từ trái sang) trao tặng quà cho Đội K52. Ảnh: P.D
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Đội K52 lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: P.D
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Trước đó, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 cùng các đại biểu đã dâng hương tại Nhà truyền thống Lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Gia Lai. Ảnh: P.D
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