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Thời sự

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với một số địa phương bang Sachsen, Cộng hòa Liên bang Đức

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ĐỨC HẢI
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(GLO)- Tiếp tục chuyến công tác tại các nước châu Âu, ngày 18-9 (theo giờ địa phương), tại Cộng hòa Liên bang Đức, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã làm việc với lãnh đạo một số địa phương thuộc bang Sachsen.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Gia Lai có đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố của bang Sachsen và một số doanh nghiệp trên địa bàn.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của các địa phương; đồng thời đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại đây.

Giới thiệu khái quát về điều kiện, tiềm năng của Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, Gia Lai là tỉnh có diện tích lớn thứ hai Việt Nam, trải dài từ khu vực cao nguyên đến duyên hải, sở hữu vùng nguyên liệu nông nghiệp rộng lớn và nhiều sản phẩm có lợi thế trên thị trường quốc tế như cà phê, cá ngừ đại dương. Hiện trên địa bàn tỉnh có 2 doanh nghiệp của Đức đang đầu tư, triển khai các dự án.

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Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn các doanh nghiệp bang Sachsen đến Gia Lai tìm hiểu, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực tỉnh có lợi thế và ưu tiên thu hút như: công nghiệp chế tạo, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu; năng lượng, phát triển xanh; khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

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Lãnh đạo các huyện, thành phố thuộc bang Sachsen phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

Lãnh đạo các huyện, thành phố thuộc bang Sachsen bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Đoàn công tác tỉnh Gia Lai; đồng thời đánh giá cao cơ hội hợp tác đầu tư giữa hai bên. Bang Sachsen có nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong những lĩnh vực Gia Lai đang quan tâm, kêu gọi đầu tư.

Trên cơ sở những chính sách ngày càng thông thoáng của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài, các địa phương sẽ tăng cường kết nối, xúc tiến thành lập đoàn công tác sang Gia Lai tìm hiểu cơ hội hợp tác, hướng tới mối quan hệ lâu dài và hiệu quả.

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Đoàn công tác tỉnh Gia Lai tham quan Công ty TNHH Göpfert Möbelteile. Ảnh: Đức Hải

Dịp này, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai đã đến tham quan Công ty TNHH Göpfert Möbelteile - doanh nghiệp hàng đầu châu Âu chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm từ gỗ ép tại bang Sachsen, với dây chuyền sản xuất được tự động hóa toàn bộ.

Như vậy, từ ngày 9 đến 19-9, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai đã hoàn thành chương trình xúc tiến đầu tư tại 3 nước châu Âu gồm Pháp, Đức và Bồ Đào Nha, với nhiều hoạt động kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.

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