Giám sát công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 15-9, đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai làm việc với Công an tỉnh về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về công tác PCCC và CNCH từ ngày 1-7-2025 đến 30-6-2026. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt tham dự buổi làm việc.

Thời gian qua, Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động tham mưu, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Luật PCCC và CNCH; tổ chức tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra, xử lý vi phạm và thực hiện phân công, phân cấp quản lý nhà nước về PCCC và CNCH.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an tỉnh tiếp tục hoàn thiện việc phân cấp, hướng dẫn Công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền. Toàn tỉnh hiện có 13.572 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, trong đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH quản lý 3.772 cơ sở, cấp xã quản lý 9.800 cơ sở.

Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) nêu những khó khăn trong công tác PCCC hiện nay. Ảnh: N.L

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai với 5.287 buổi tuyên truyền trực tiếp, thu hút hơn 595.000 lượt người tham gia; tổ chức 70 lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 5.740 người. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được tăng cường. Công an đã xử phạt 5 trường hợp với tổng số tiền 311 triệu đồng; Công an cấp xã tham mưu xử phạt 12 trường hợp với tổng số tiền 36,4 triệu đồng. Trong công tác quản lý về PCCC, đã thực hiện 110 hồ sơ thẩm định thiết kế và 104 hồ sơ nghiệm thu về PCCC.

Thượng tá Ksor H'Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh kiến nghị một số vấn đề trong công tác PCCC và CNCH. Ảnh: N.L



Từ ngày 1-7-2025 đến 30-6-2026, toàn tỉnh xảy ra 37 vụ cháy, làm 5 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 60,475 tỷ đồng và 4,55 ha rừng. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp tham gia chữa cháy 29 vụ, cứu 2 người, bảo vệ tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng. Toàn tỉnh cũng xảy ra 38 vụ việc, tai nạn cần CNCH, làm 26 người chết, 18 người bị thương. Đáng chú ý, trong quá trình ứng phó với bão số 13 Kalmaegi và các đợt ngập lụt năm 2025, lực lượng PCCC và CNCH đã cứu 5.051 người.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác PCCC và CNCH còn một số khó khăn. Toàn tỉnh còn 234 cơ sở tồn tại, thiếu sót về PCCC, trong đó, 42 cơ sở chưa triển khai khắc phục. Một số khu dân cư có hẻm nhỏ, sâu khiến xe chữa cháy khó tiếp cận; hệ thống cấp nước chữa cháy chưa đồng bộ; một số địa bàn cách xa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, ảnh hưởng thời gian tiếp cận khi xảy ra sự cố. Trang thiết bị, phương tiện và nhân lực phục vụ công tác PCCC và CNCH cũng còn hạn chế.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ việc triển khai các quy định mới của pháp luật về PCCC và CNCH, nhất là phân cấp quản lý sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trách nhiệm của các ngành, địa phương trong khắc phục tồn tại về PCCC. Đoàn cũng quan tâm đến việc tổ chức lực lượng dân phòng, công tác PCCC tại các cảng, tàu cá, điều kiện giao thông, nguồn nước và nguồn lực đầu tư cho công tác PCCC và CNCH.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị Công an tỉnh tiếp tục tăng cường hướng dẫn các quy định mới của pháp luật về PCCC và CNCH để các ngành, địa phương thực hiện thống nhất, đúng chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, phối hợp với ngành Nông nghiệp và Môi trường quan tâm công tác PCCC tại các cảng, tàu cá; hướng dẫn các địa phương thống nhất việc thành lập và hoạt động của lực lượng dân phòng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị Công an tỉnh tham mưu xây dựng Đề án bảo đảm nguồn lực cho công tác PCCC và CNCH. Ảnh: N.L

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cần nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp giữa Công an với các ngành Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường. Đối với việc thực hiện Nghị quyết 65/2026/NQ-HĐND ngày 29-5-2026 của HĐND tỉnh, cần rà soát, xác định rõ nội dung thuộc trách nhiệm của sở, ngành và cấp xã, đưa các nhiệm vụ cần kinh phí vào kế hoạch đầu tư công để xử lý các cơ sở chưa bảo đảm yêu cầu về PCCC.

Về nhu cầu đầu tư, trang bị cho lực lượng Công an, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị tổng hợp, xác định rõ những nội dung thuộc nguồn đầu tư của Bộ Công an và những hạng mục tỉnh cần đầu tư, trên cơ sở đó tham mưu xây dựng Đề án bảo đảm nguồn lực cho công tác PCCC và CNCH, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện pháp luật về PCCC và CNCH; rà soát những khó khăn, vướng mắc phát sinh sau phân cấp, làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong thực hiện nhiệm vụ.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An kết luận buổi làm việc. Ảnh: N.L

Bà Đinh Ly An cũng đề nghị Công an tỉnh tập trung tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý các cơ sở còn tồn tại, quan tâm nguồn lực, phương tiện và điều kiện phục vụ chữa cháy, CNCH; tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn giám sát, hoàn thiện báo cáo, làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp đối với những vấn đề còn vướng mắc để đoàn tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.