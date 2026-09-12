Tỉnh Gia Lai và vùng Normandie (Cộng hòa Pháp) xúc tiến hợp tác đầu tư

(GLO)- Chiều 11-9 (theo giờ địa phương), tại Cộng hòa Pháp, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã gặp gỡ, làm việc với Tổng Giám đốc Hội đồng vùng Normandie và đại diện một số doanh nghiệp trong vùng.

Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại châu Âu của tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, thứ 3 từ phải sang) cùng đoàn công tác làm việc với Hội đồng vùng Normandie. Ảnh: Đức Hải

Trên tinh thần hữu nghị, hợp tác, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn và ông Frédéric Ollivier - Tổng Giám đốc Hội đồng vùng Normandie tập trung trao đổi về những lĩnh vực có khả năng phát huy thế mạnh, bổ trợ cho nhau trong quá trình phát triển. Hai bên nhận thấy Gia Lai và Normandie có nhiều nét tương đồng về chiều sâu lịch sử, văn hóa; đồng thời có tiềm năng hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, cảng biển và năng lượng tái tạo.

Từ những điểm tương đồng và thế mạnh của mỗi bên, hai bên thống nhất nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, du lịch; tăng cường kết nối, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của Gia Lai tại thị trường Normandie. Việc Gia Lai chuẩn bị khai thác các đường bay quốc tế tại sân bay Phù Cát được kỳ vọng sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi cho giao lưu, kết nối đầu tư, thương mại và du lịch giữa hai bên.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa phải) trao đổi cùng Tổng Giám đốc Hội đồng vùng Normandie Frédéric Ollivier. Ảnh: Đức Hải

Tiếp đó, tại buổi làm việc với ông Marc Lecerf - Phó Thị trưởng cộng đồng đô thị Caen-la-mer (thuộc tỉnh Calvados, vùng Normandie), Chủ tịch Hội Thể thao cộng đồng Pháp ngữ và đại diện các doanh nghiệp địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Sau chuyến công tác cấp cao của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Pháp, Gia Lai là địa phương đầu tiên của Việt Nam trực tiếp làm việc với một số vùng, địa phương của Cộng hòa Pháp để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, đây là bước đi cụ thể nhằm chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại, kết nối địa phương với địa phương, doanh nghiệp với doanh nghiệp; qua đó góp phần đưa những cơ hội hợp tác Việt Nam - Pháp được mở ra từ các hoạt động đối ngoại cấp cao đi vào thực chất ở cấp địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa trái) trao đổi nội dung hợp tác đầu tư. Ảnh: Đức Hải

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn các doanh nghiệp vùng Normandie quan tâm, hợp tác với Gia Lai trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng như trí tuệ nhân tạo, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thể thao, giáo dục - đào tạo và năng lượng tái tạo. Tỉnh Gia Lai cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Normandie nghiên cứu, tìm hiểu và triển khai các hoạt động hợp tác, đầu tư tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa trái) tặng quà Phó Thị trưởng cộng đồng đô thị Caen-la-mer Marc Lecerf. Ảnh: Đức Hải

Đánh giá cao tiềm năng, lợi thế của Gia Lai, ông Marc Lecerf cho biết cộng đồng đô thị Caen-la-mer có hệ thống doanh nghiệp phát triển trên nhiều lĩnh vực, sở hữu cảng biển lớn nhất nước Pháp và đứng thứ tư châu Âu; đồng thời đang định hướng trở thành vùng dẫn đầu nước Pháp về năng lượng tái tạo với điện hạt nhân và điện gió. Chính quyền Caen-la-mer cam kết tăng cường kết nối doanh nghiệp hai bên, thúc đẩy hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và phát huy thế mạnh của mỗi địa phương.

Trong không khí cởi mở, các doanh nghiệp Gia Lai và cộng đồng đô thị Caen-la-mer đã trực tiếp trao đổi về nhu cầu, định hướng kinh doanh và những lĩnh vực có khả năng hợp tác. Những kết nối bước đầu tại Normandie đang mở ra thêm cơ hội để Gia Lai cụ thể hóa các tiềm năng hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp Pháp, hướng tới những chương trình hợp tác thực chất, lâu dài và cùng có lợi.