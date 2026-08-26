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Gia Lai thu hút 12 dự án đầu tư trong tháng 8 - 2026

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T.SỸ
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(GLO)- Ông Nguyễn Bay - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai - thông tin: Trong tháng 8-2026, tỉnh đã thu hút 12 dự án mới, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 5.782 tỷ đồng.

Trong đó, 10 dự án đầu tư ngoài các khu kinh tế và khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 5.684 tỷ đồng; 2 dự án đầu tư trong các khu kinh tế và khu công nghiệp với vốn đăng ký đầu tư 98,3 tỷ đồng.

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Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng (đứng thứ 2 từ trái qua) cùng lãnh đạo tỉnh tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu. Ảnh: Tiến Sỹ

Như vậy, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 191 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 176.474 tỷ đồng, trong đó có 185 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 172.465,08 tỷ đồng và 6 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 4.009 tỷ đồng.

So với kế hoạch UBND tỉnh đề ra năm 2026 là 170 dự án, số lượng dự án mới đã vượt 12,35%. So với cùng kỳ năm trước, số lượng dự án mới tăng 44,69%, tổng vốn đăng ký đầu tư 142,14%. Ngoài ra, có 73 dự án của các nhà đầu tư đã điều chỉnh tăng thêm hơn 11.649 tỷ đồng so với ban đầu. Điều này chứng tỏ tiềm năng, lợi thế khác biệt cộng với môi trường đầu tư thông thoáng và chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh hấp dẫn cộng đồng doanh nghiệp.

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Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Ảnh: Tiến Sỹ

Lĩnh vực các nhà đầu tư đăng ký thực hiện rất đa dạng, phân bố rộng khắp tại các địa phương trong tỉnh. Trong tổng số 191 dự án mới, có 96 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp; 15 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng - hạ tầng; 52 dự án thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; 20 dự án thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ; 4 dự án thuộc lĩnh vực bất động sản, kinh tế đô thị, du lịch. Các dự án khác thuộc lĩnh vực: công nghệ thông tin, dịch vụ cảng và logistics...

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