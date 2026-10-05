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384 cơ quan thuế trên cả nước dùng mã định danh điện tử mới từ tháng 10-2026

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NHÃ UYÊN (theo TNO, Vietnamnet)

(GLO)- Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa thông báo mã định danh điện tử mới của 34 thuế tỉnh, thành phố và 350 thuế cơ sở phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử trên trục liên thông văn bản quốc gia; thời gian áp dụng từ ngày 1-10-2026.

Việc cập nhật mã định danh nhằm phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan thuế với các bộ, ngành, địa phương trên môi trường điện tử.

Theo cơ cấu tổ chức mới, từ ngày 1-7-2025, hệ thống cơ quan thuế được tổ chức gồm 34 cơ quan thuế tỉnh, thành phố và 350 thuế cơ sở, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hệ thống mã định danh mới được triển khai đồng bộ với cơ cấu này.

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Việc cập nhật mã định danh nhằm phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan thuế với các bộ, ngành, địa phương trên môi trường điện tử. Ảnh minh họa: AI

Trong số 34 cơ quan thuế tỉnh, thành phố, Thuế TP. Hồ Chí Minh có số lượng thuế cơ sở nhiều nhất với 29 đơn vị, tiếp đến là Thuế TP. Hà Nội với 25 đơn vị.

Ở chiều ngược lại, Thuế tỉnh Cao Bằng và Thuế tỉnh Lai Châu mỗi địa phương có 4 thuế cơ sở. Thuế tỉnh Điện Biên, Thuế tỉnh Lạng Sơn, Thuế TP. Huế và Thuế tỉnh Sơn La cùng có 5 thuế cơ sở. Các địa phương còn lại có từ 6-16 thuế cơ sở.

Tại Gia Lai, Thuế tỉnh Gia Lai được cấp mã định danh điện tử G12.18.122. Theo đó, 11 Thuế cơ sở trực thuộc được cấp mã từ G12.18.122.001 đến G12.18.122.011, tương ứng Thuế cơ sở 1 đến Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai. Các mã định danh mới được sử dụng từ ngày 1-10-2026 trong việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Việc chuẩn hóa mã định danh điện tử cho toàn bộ 384 cơ quan thuế được xem là một bước trong quá trình hoàn thiện hạ tầng kết nối, trao đổi văn bản và dữ liệu giữa ngành Thuế với các cơ quan nhà nước. Hệ thống mới đồng thời góp phần bảo đảm việc xác định đúng đơn vị gửi, nhận trong quá trình xử lý văn bản điện tử trên toàn quốc.

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