GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

(GLO)- GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV phải tăng trên 12,5%, đòi hỏi Việt Nam phải khai thác mạnh hơn các động lực từ đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở dòng vốn vào nền kinh tế.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), GDP quý III-2026 ước tăng 9,95%, cao hơn mức tăng 8,15% của quý I và 8,81% của quý II. Tính chung 9 tháng, GDP tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng cao, song vẫn thấp hơn 0,99 điểm phần trăm so với mục tiêu cả năm.

Công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực quan trọng khi tăng 11,21% trong 9 tháng; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,36%, xây dựng tăng 12,22%. Khu vực dịch vụ tăng 8,69%, trong đó vận tải, kho bãi tăng 11,03%, bán buôn và bán lẻ tăng 9,85%, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,45%.

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Ở phía cầu, tiêu dùng cuối cùng 9 tháng tăng 8,51%; tích lũy tài sản tăng 17,88%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 21,29%. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt khoảng 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%. Đáng chú ý, vốn FDI đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%, còn vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 ngày 3-10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho rằng quý IV cần tăng trưởng 12,5%. Theo ông, có tới 24/34 địa phương có mức tăng trưởng 9 tháng thấp hơn mục tiêu cả năm, tạo áp lực lớn cho giai đoạn cuối năm.

Một trong những dư địa quan trọng là đầu tư. Bộ Tài chính cho biết vẫn còn 7 bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân đầu tư công dưới 15% hoặc chưa giải ngân. Nhiều dự án còn vướng giải phóng mặt bằng, nguồn cung, giá vật liệu và nhân công. Vì vậy, đẩy nhanh tiến độ các công trình, chuyển vốn tới nơi có khả năng giải ngân tốt và tháo gỡ thủ tục cho dự án được xem là giải pháp cấp thiết.

Cùng với đầu tư công, cần tạo điều kiện để vốn tư nhân và FDI đã đăng ký nhanh chóng chuyển thành vốn thực hiện, tạo thêm năng lực sản xuất trong nền kinh tế.

Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng khi kim ngạch hàng hóa 9 tháng đạt 434,3 tỷ USD, tăng 24,5%. Tuy nhiên, nhập khẩu tăng tới 36,7%, đạt 453,72 tỷ USD, khiến cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 19,42 tỷ USD. Điều này đặt ra yêu cầu nâng cao hơn nữa giá trị gia tăng trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng sự tham gia của doanh nghiệp nội địa vào chuỗi cung ứng.

Thị trường trong nước cũng còn dư địa. Bộ Tài chính đánh giá tiêu dùng chưa tạo được đột phá, trong khi những tháng cuối năm là thời điểm thuận lợi để kích cầu bán lẻ, du lịch và dịch vụ. Khách quốc tế 9 tháng đạt 17,7 triệu lượt, tăng 14,5%, tiếp tục mở rộng dư địa cho vận tải, lưu trú, ăn uống và thương mại.

Cùng với đó, chính sách tiền tệ được định hướng chủ động, linh hoạt; tăng trưởng tín dụng khoảng 15%, tập trung vào sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Bộ Tài chính cũng đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và thúc đẩy tiêu dùng cuối năm.

Trong chặng nước rút, dư địa tăng trưởng vẫn hiện hữu, nhưng kết quả phụ thuộc lớn vào khả năng biến nguồn lực thành sản lượng thực tế. Đẩy nhanh đầu tư công, tháo gỡ pháp lý và mặt bằng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, phát huy thị trường trong nước, nâng chất lượng xuất khẩu và đưa dòng vốn FDI vào sản xuất sẽ là những động lực then chốt để Việt Nam tiến gần hơn mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.