(GLO)- Sáng 5-10, UBND tỉnh Gia Lai trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Trung tâm thương mại Go! Pleiku (tại số 27 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng) cho Công ty CP Bất động sản Việt Nhật.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; ông Olivier Bernard R. Langlet - Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản Việt Nhật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bên phải) trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Bất động sản Việt Nhật. Ảnh: Bình Dương

Dự án Trung tâm thương mại Go! Pleiku được triển khai trên diện tích gần 1,5 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 603 tỷ đồng, tương đương hơn 23 triệu USD.

Công trình được đầu tư theo mô hình trung tâm thương mại kết hợp siêu thị, mua sắm, dịch vụ ăn uống, nhà hàng, vui chơi, giải trí và cho thuê mặt bằng thương mại, văn phòng.

Theo kế hoạch, từ tháng 9-2026 đến tháng 9-2027, nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục pháp lý và xây dựng hạ tầng kỹ thuật; từ tháng 10-2027 đến tháng 9-2028, hoàn thành xây dựng, hoàn thiện công trình và đưa dự án vào khai thác.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế khẳng định: Việc triển khai dự án tại khu vực trung tâm sẽ góp phần bổ sung các loại hình thương mại, mua sắm, dịch vụ, vui chơi, giải trí hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và du khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc nhà đầu tư triển khai dự án là kết quả cụ thể của quá trình đẩy mạnh thu hút đầu tư và sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan chức năng trong quá trình hoàn thiện thủ tục.

Ông Nguyễn Hữu Quế đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh các phần việc liên quan, sớm triển khai xây dựng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Tập đoàn Central Retail Việt Nam nghiên cứu đưa các sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Gia Lai vào hệ thống phân phối, qua đó mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm đầu ra ổn định cho nông sản địa phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh khẳng định Gia Lai sẽ tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; đồng thời yêu cầu các sở, ngành liên quan hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các thủ tục chuyên ngành, bảo đảm dự án triển khai đúng quy định và tiến độ được chấp thuận.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và đại diện chủ đầu tư tại lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Trung tâm thương mại GO! Pleiku. Ảnh: Bình Dương

Đại diện nhà đầu tư, ông Olivier Bernard R. Langlet cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành trong quá trình chuẩn bị dự án. Theo ông Olivier Bernard R. Langlet, doanh nghiệp xác định Gia Lai là địa bàn có tiềm năng để tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư, phát triển hệ thống bán lẻ và các mô hình thương mại hiện đại.

Nhà đầu tư cam kết huy động nguồn lực, triển khai dự án đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ được chấp thuận; bảo đảm chất lượng công trình, các yêu cầu về môi trường, an toàn và phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục cần thiết để sớm triển khai xây dựng và đưa công trình vào khai thác.

Đại diện Central Retail Việt Nam cho biết, doanh nghiệp định hướng tiếp tục phát triển mạng lưới bán lẻ tại Gia Lai, trong đó có hệ thống siêu thị GO! và các mô hình cửa hàng quy mô phù hợp.

Doanh nghiệp hướng tới tạo thêm việc làm tại chỗ, mở rộng mạng lưới nhà cung cấp hàng hóa tại địa phương và tăng tỷ lệ sản phẩm địa phương trong hệ thống phân phối.

Các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của Gia Lai như dưa hấu, bí đỏ, khoai lang và các sản phẩm OCOP có tiềm năng được kết nối, phân phối thông qua hệ thống bán lẻ của doanh nghiệp; qua đó góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản địa phương.