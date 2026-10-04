Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

(GLO)- Từ những cơ sở còn sản xuất thủ công đến các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền hiện đại, nguồn vốn khuyến công đang trở thành điểm tựa giúp nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Các đề án bám sát nhu cầu thực tế, khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, tạo việc làm và nâng sức cạnh tranh.

Khuyến công đi vào sản xuất

Tại Công ty TNHH Sản xuất - Kinh doanh tổng hợp Tiến Phát (phường Hoài Nhơn), nguồn vốn khuyến công đang phát huy hiệu quả rõ nét. Từ 200 triệu đồng hỗ trợ của chương trình khuyến công địa phương năm 2026, cùng vốn đối ứng, công ty đầu tư 350 triệu đồng trang bị dàn máy tự động khoan, cắt sắt thép bằng tia laser.

Ông Nguyễn Xuân Tiến - Giám đốc công ty - cho hay: “Trước đây, 2 công nhân mất khoảng 4 ngày mới hoàn thành khối lượng công việc, nay chỉ cần nửa ngày. Sản lượng khung màng tăng từ khoảng 500 lên hơn 950 bộ/tháng. Máy cho đường cắt sắc sảo, chi tiết chính xác, đáp ứng yêu cầu khách hàng. Cơ sở hiện tạo việc làm ổn định cho 10 lao động địa phương, trong đó có những phụ nữ trước đây chủ yếu làm việc thời vụ”.

Hệ thống máy tự động khoan, cắt sắt thép bằng tia laser tại Công ty TNHH Sản xuất - Kinh doanh tổng hợp Tiến Phát (phường Hoài Nhơn). Ảnh: B.N

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hưng Thịnh Đạt (phường Hoài Nhơn Tây) hoạt động gần 20 năm trong lĩnh vực chế biến nước mắm, nhưng trước đây nhiều công đoạn như chiết rót, đóng nắp, dán nhãn vẫn thực hiện thủ công.

Từ nguồn khuyến công của tỉnh, DN được hỗ trợ 200 triệu đồng đầu tư dây chuyền chiết rót, đóng nắp chai tự động, tổng vốn 610 triệu đồng. Thiết bị mới giúp định lượng đồng đều, đóng nắp chắc hơn, hình thức sản phẩm đẹp và rút ngắn thời gian hoàn thiện đơn hàng.

Ông Hồ Thiên - Phó Giám đốc công ty - cho biết: Mỗi tuần DN xuất khẩu sang Hàn Quốc khoảng 20 tấn, nên nhiều thời điểm phải huy động toàn bộ nhân lực làm cả ngày lẫn đêm để kịp tiến độ. Dây chuyền chiết rót, đóng nắp tự động giúp định lượng chính xác, đóng nắp đồng đều, bảo đảm vệ sinh và rút ngắn thời gian hoàn thiện sản phẩm, qua đó giúp DN chủ động hơn với các đơn hàng lớn.

Dây chuyền tự động chiết rót, đóng nắp chai nước mắm tại Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hưng Thịnh Đạt (phường Hoài Nhơn Tây). Ảnh: B.N

Từ thiết bị đến thị trường

Hiệu quả của khuyến công không chỉ dừng ở việc tăng năng suất mà còn thể hiện ở quá trình hoàn thiện sản phẩm, nâng tiêu chuẩn và mở rộng thị trường.

Tại Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm Vĩnh Phú (phường Quy Nhơn Bắc), DN được hỗ trợ 200 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2026 để đầu tư máy móc, với tổng trị giá thiết bị 670 triệu đồng phục vụ chế biến bánh canh cá lóc.

Bà Thái Thị Thu Thủy - Giám đốc công ty - chia sẻ: “Việc được hỗ trợ đầu tư hệ thống máy móc tạo điều kiện để DN hoàn thiện sản phẩm. Bánh canh cá lóc và bánh canh lươn của Vĩnh Phú được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao và đạt các tiêu chuẩn HACCP, ISO 22000:2018. Sản phẩm đã vào hệ thống Co.opmart Quy Nhơn, An Nhơn và bán trên các trang thương mại điện tử”.

Ngoài các DN kể trên, còn có nhiều DN được tiếp sức từ chương trình khuyến công, như: Công ty TNHH Sâm Bố Chính Tâm Linh (phường Bình Định, được hỗ trợ 200 triệu đồng sản xuất sâm bố chính); Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trung Mơ (xã Tuy Phước Tây, được hỗ trợ 200 triệu đồng đầu tư thiết bị chế biến yến sào); Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại tổng hợp Phạm Gia (phường An Nhơn, được hỗ trợ 200 triệu đồng đầu tư máy móc sản xuất bàn ghế wicker xuất khẩu)…

Hệ thống máy móc sản xuất bánh canh tại Công ty TNHH Sản xuất Thực phẩm Vĩnh Phú (phường Quy Nhơn Bắc). Ảnh: B.N

Theo ông Văn Thái Toàn - Phó Trưởng Phòng Quản lý công nghiệp (Sở Công Thương), sau khi được hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công, các cơ sở tập trung phát triển sản phẩm lợi thế, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hoạt động khuyến công cũng kích thích, huy động nguồn lực của khu vực kinh tế tư nhân đầu tư phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm. Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh sẽ triển khai 456 đề án khuyến công với tổng kinh phí hơn 366 tỷ đồng, ưu tiên đổi mới công nghệ, sản xuất sạch hơn và phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn.

Tỉnh đặt mục tiêu mỗi đồng vốn khuyến công thu hút khoảng 4 đồng vốn đầu tư từ DN và cơ sở sản xuất. Khi nguồn vốn hỗ trợ được đặt đúng chỗ, chính sách khuyến công không chỉ giúp một dây chuyền vận hành hiệu quả hơn, mà còn góp phần tạo động lực để kinh tế tư nhân đầu tư, lớn mạnh và đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng của tỉnh.