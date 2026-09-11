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Khoa học - Công nghệ

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 Nghị quyết số 57 Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm làm việc, ký kết hợp tác về khoa học và công nghệ tại Pháp

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(GLO)- Trong chuyến công tác tại Cộng hòa Pháp, ngày 11-9, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã làm việc với Tập đoàn công nghệ lượng tử Quandela và ký kết hợp tác thành lập thí điểm Trạm quan trắc Môi trường biển - Hải dương học đạt chuẩn quốc tế tại vùng biển Quy Nhơn.

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Lượng tử Gia Lai 2026 cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Tập đoàn công nghệ lượng tử Quandela.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tham quan quy trình sản xuất công nghệ lượng tử tại nhà máy sản xuất công nghệ lượng tử của Quandela (Cộng hòa Pháp). Ảnh: ĐVCC

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trực tiếp tham quan quy trình sản xuất công nghệ lượng tử quang tử; tìm hiểu về công nghệ nguồn photon đơn, mạch quang tử tích hợp và các thiết bị làm lạnh sâu - những cấu phần cốt lõi của một hệ thống máy tính lượng tử. Đoàn cũng trao đổi với phía Quandela về định hướng hợp tác lâu dài giữa hai bên.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa phải) trao đổi với các chuyên gia với tập đoàn Quandenla (Cộng hòa Pháp). Ảnh: ĐVCC

Chuyến thăm diễn ra sau chuỗi hoạt động của Năm Lượng tử Gia Lai 2026 và trước thềm triển khai máy tính lượng tử quang tử Âu Cơ tại Trường Đại học Quang Trung (phường Quy Nhơn Bắc). Theo đó, hệ thống dự kiến được thiết lập thông qua hợp tác giữa Quandela, Quanova và sự hậu thuẫn tài chính của Nam Á Bank.

Ngày 10-9, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn; GS. Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE); GS. Valérie Verdier - Giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD) ký thỏa thuận hợp tác thành lập thí điểm Trạm quan trắc Môi trường biển - Hải dương học đạt chuẩn quốc tế tại vùng biển Quy Nhơn.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn; GS. Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE); GS. Valérie Verdier - Giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD) ký thỏa thuận hợp tác thành lập thí điểm Trạm quan trắc môi trường biển - hải dương học đạt chuẩn quốc tế tại vùng biển Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Dự án hướng tới xây dựng chuỗi dữ liệu dài hạn về biển và khí hậu; thiết lập hệ thống giám sát chất lượng nước và sức khỏe hệ sinh thái, có khả năng cảnh báo sớm, hỗ trợ hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

Dự án cũng hướng tới cung cấp cơ sở dữ liệu và bằng chứng khoa học về chất lượng môi trường biển phục vụ xuất khẩu thủy hải sản; kết nối, trao đổi thông tin giữa các bên sử dụng vùng biển ven bờ; đồng thời hình thành nguồn tài nguyên phục vụ đào tạo sinh viên và các nhà khoa học trẻ.

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Chương trình ký kết có sự chứng kiến của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Ảnh: ĐVCC

Dự án nhận được sự ủng hộ của Bộ Ngoại giao Pháp. Kinh phí nghiên cứu tiền khả thi được tài trợ thông qua Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, tạo cơ sở để các bên hoàn thiện mô hình, xác định yêu cầu kỹ thuật và tìm kiếm nguồn lực cho giai đoạn đầu tư tiếp theo.

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