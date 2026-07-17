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Thời sự

UBND tỉnh Gia Lai ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam

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LỆ XUÂN
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(GLO)- Chiều 16-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã làm việc với đoàn công tác Hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tại TP. Sakai (Nhật Bản) do ông Kato Hirosuke - Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, Sở Nội vụ đã thông tin về tình hình hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với các đối tác Nhật Bản. Theo đó, Gia Lai duy trì quan hệ hợp tác với 3 địa phương của Nhật Bản gồm: TP. Izumisano (tỉnh Osaka), TP. Ashikaga (tỉnh Tochigi) và thị trấn Yoshino (tỉnh Nara) trên các lĩnh vực xúc tiến đầu tư, giáo dục, văn hóa, du lịch, phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp và công nghiệp.

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Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nhật Trường

Nhật Bản là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của tỉnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 18 dự án đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản với tổng vốn đăng ký khoảng 93,5 triệu USD; kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Gia Lai và Nhật Bản năm 2025 đạt hơn 460 triệu USD.

Hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tại TP. Sakai là đối tác tích cực hỗ trợ tỉnh kết nối với các địa phương, doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức của Nhật Bản.

Nổi bật là dự án hỗ trợ trồng hoa anh đào tại xã Vĩnh Sơn với 3.028 cây được trao tặng, trong đó có 2.373 cây đang sinh trưởng tốt, góp phần tạo cảnh quan và phát triển du lịch địa phương.

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Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tại TP. Sakai ký kết thỏa thuận, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục và giao lưu văn hóa. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đánh giá cao vai trò của Hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tại TP. Sakai trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Gia Lai với các đối tác Nhật Bản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Gia Lai luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng và mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển giao khoa học kỹ thuật và đổi mới sáng tạo.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (giữa) trao đổi về định hướng thúc đẩy hợp tác giữa Gia Lai và các đối tác Nhật Bản. Ảnh: Nhật Trường

Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tại TP. Sakai Kato Hirosuke đánh giá cao tiềm năng phát triển của tỉnh Gia Lai; đồng thời khẳng định Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ kết nối các địa phương, doanh nghiệp và tổ chức Nhật Bản với Gia Lai, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục và giao lưu văn hóa.

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Vườn hoa anh đào tại xã Vĩnh Sơn (tỉnh Gia Lai) - công trình hợp tác hữu nghị giữa Hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tại TP. Sakai và tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nhật Trường

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp và ông Kato Hirosuke đã đại diện hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2031. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp quảng bá tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư của tỉnh Gia Lai; hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Gia Lai với các đối tác Nhật Bản.

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