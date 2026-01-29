Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại TP. Sakai

(GLO)- Chiều 29-1, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi tiếp và làm việc với ông Kato Hirosuke - Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt tại TP. Sakai (Nhật Bản).

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc bày tỏ vui mừng được đón tiếp ông Kato Hirosuke đến thăm và làm việc tại tỉnh. Đồng chí cũng khẳng định, mối quan hệ giữa tỉnh Gia Lai với đất nước Nhật Bản nói chung và TP. Sakai nói riêng đang ngày càng phát triển theo chiều hướng tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bên phải) tặng quà lưu niệm cho ông Kato Hirosuke - Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt tại TP. Sakai (Nhật Bản). Ảnh: N.H

Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt cảm ơn tình cảm mà Hội hữu nghị Nhật - Việt tại TP. Sakai đã dành cho Gia Lai thời gian qua như: hỗ trợ tỉnh khai thác, đánh bắt cá ngừ đại dương bằng công nghệ hiện đại; hỗ trợ giống hoa anh đào để trồng tại xã Vĩnh Sơn để phát triển du lịch, giống cá Koi và hỗ trợ tỉnh trong công tác thu hút đầu tư…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã giới thiệu với ông Kato Hirosuke về tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội; những nét đặc sắc về văn hóa, ẩm thực và con người Gia Lai; đồng thời, thông tin về những kết quả trong các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa Gia Lai với Nhật Bản.

Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, 2 bên sẽ mở rộng các hoạt động giao lưu trên tất cả lĩnh vực, góp phần khẳng định mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa 2 quốc gia.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: N.H

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị Hội hữu nghị Nhật - Việt tại TP. Sakai tiếp tục hỗ trợ tỉnh đẩy mạnh phát triển trên lĩnh vực thủy sản, đầu tư xây dựng các cảng cá theo hướng hiện đại để đẩy mạnh phát triển kinh tế biển.

Bên cạnh đó, quan tâm hỗ trợ tỉnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên các lĩnh vực; hỗ trợ, tạo cầu nối mời gọi các doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư tại tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và ông Kato Hirosuke trao tặng quà cho nhau và chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: N.H

Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại TP. Sakai Kato Hirosuke đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Gia Lai. Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác tốt đẹp được vun đắp trong nhiều năm qua, ông khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh Gia Lai trên tất cả lĩnh vực; hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh.

Ngoài ra, ông cũng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh Gia Lai kết nối với các trường đại học, chuyên gia, nhà khoa học Nhật Bản trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ xây dựng mô hình cảng cá thông minh, góp phần phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.